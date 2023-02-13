据悉，总部位于印尼的DNA检测初创公司Asa Ren宣布，已于近日结束了其815万美元规模的Pre-A轮融资。

据了解，这笔融资由Top Harvest Capital、Kejora Capital和Marcy Venture Partners联合领投，并得到了Northstar Ventures、Naya Capital、PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk以及部分天使投资人的参投。

Asa Ren是一家直接面向消费者端（也就是所谓的D2C）的DNA数据检测公司，致力于通过其产品解决方案帮助客户了解自身的基因状况和潜在的健康风险。据介绍，Asa Ren可以为用户提供多达21种类别和250多项细则的个性化检测报告（另一项名为360 DNA的产品则可以提供26种和360项特点）。

有观点指出，印尼是东南亚地区中民族生物多样性最为丰富的国家，拥有1300多个民族，这为基因研究提供了一个可观的机会。而基于这一背景，Asa Ren表示，公司的愿景是建立出最多样化的全球临床基因组数据库。

目前，Asa Ren已与超过47家医院和诊所合作伙伴签署了服务协议，并预计到202 年底将这一合作足迹扩大到60多家。

Asa Ren在一份声明中表示，有了这笔融资后，公司将通过其基因数据深化其数字研发能力，开发用于临床生物信息学、电子健康护照以及专注于非传染性疾病的临床基因组数据库。