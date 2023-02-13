在最近获得政府批准后，世界上第一台由氢内燃机驱动的挖掘机将很快在英国的道路和建筑工地上行驶，帮助英国建筑业脱碳。英国政府根据一项车辆特殊订单给予了特别豁免，允许英国建筑设备制造商 JCB 在英国道路上测试和使用其世界第一台氢动力反铲装载机。

交通部长下达的车辆特别令允许 JCB 在公共高速公路上测试其新型氢动力机器。这种反铲装载机是同类产品中的第一台，它提供了一种开创性的解决方案来帮助减少建筑工地的排放。英国 25% 的温室气体排放总量来自建筑环境，因此整个建筑行业在每个阶段实现脱碳至关重要。

此技术不仅标志着减少排放的新方向，而且将有助于经济增长，JCB 已经在米德兰兹创造了 150 个新工作岗位，并承诺随着公司氢项目的推进再增加数百个工作岗位。这些发展还有助于为该国配备技能和专业知识，不仅可以减少排放，还可以为未来的学徒提供学习机会，使国家的技能组合面向未来。

JCB 的原型氢动力反铲装载机是建筑行业在“难以脱碳”的行业中努力脱碳的重要的第一步。在其他类型的清洁能源可能不是最实用或最有效的环境中，氢燃烧机可以在减少碳排放方面发挥重要作用。氢气只是英国政府寻求加速脱碳的众多方式之一。最近宣布的蒂斯谷氢中心二期工程建立在之前的承诺之上，即探索如何将氢用作替代燃料，无论是通过在公路上使用氢燃料电池还是在越野中使用氢内燃机工程机械。