综合电池材料技术与供应链平台ACE Green Recycling (ACE)最近与STC签署了一项谅解备忘录。STC是欧洲工程、采购和建筑管理公司，专注于打造电池回收和铅生产工厂与设备。

通过此次战略合作，STC将建设电池回收设施，制造回收设备，并开展整体工程和项目管理活动，将STC的专有技术与ACE的铅和锂离子电池范围一零排放技术相结合。STC和ACE还将探索授权和联合销售其电池回收技术的机会。

STC首席执行官Giorgio La Sala表示：“我们希望ACE和STC之间的协同优势能够帮助电池回收行业进一步提高回收效率，减少对环境的影响，同时按照循环经济原则确保可靠的质量和降低成本。”

ACE开发了一系列专有范围一零排放技术来回收铅酸和锂离子电池，以提取关键的电池材料。该公司的专有湿法冶金技术完全由电力驱动，不会排放任何温室气体，而且具有市场领先的回收收益率。

ACE联合创始人兼首席技术官Vipin Tyagi表示：“此次合作将利用STC在高质量设备制造和大规模项目管理方面的专长，以及ACE的创新电池回收技术，建立合作，通过创造更高的部署效率来改变全球范围内的电池回收业务。我们致力于实现全球可持续电气化，很高兴能与STC合作，帮助我们实现这一目标。”

总部位于意大利的STC致力于电池回收和铅生产，在欧盟、北美和非洲开展项目。该公司是Monbat Group旗下子公司，还在湿法冶金化学、电化学、环境保护和水处理等领域开展业务。