根据Canalys发布的最新报告，2022年第四季度，全球云基础设施服务支出同比增长23%，达到658亿美元，增加了123亿美元。2022年全年，云基础设施服务总支出从2021年的1917亿美元增长到2471亿美元，同比增长29%。与2022年第一季度相比，季度增长率明显放缓，下降超过10个百分点（2022年第一季度为34%，2022年第四季度为23%）。在通货膨胀的推动下，公有云成本不断上升，迫使企业客户在过去三年不断投资于数字转型的IT之后，开始着重优化公有云支出。宏观经济的不确定性正在促使企业对IT预算采取更加保守的态度。越来越多的客户正在调整云战略以提高效率和控制力。一些企业开始“逆云而回”，将某些云工作负载遣返到私有云或以主机托管的形式来降低成本，这推动了混合云和多云部署战略的采用。虽然企业对云服务的需求持续存在，但在未来几个季度，云基础设施服务的增长速度将继续放缓。 2023年，Canalys预计全球云基础设施服务支出全年将增长23%，对比2022年则为29%。

宏观经济形势恶化和经济衰退迫在眉睫的现实促使企业客户在第四季度向云端迁移的数量和速度放缓，尤其是拥有更大工作负载的客户。国际头部云厂商不可避免地受到影响，它们的增长比上一季度下降了约5个百分点。2022年第四季度的前三名，即亚马逊云科技、微软Azure和谷歌云，共增长了26%，占支出份额的65%。

“在艰难的宏观经济条件下，企业客户正在对更高的云价格和高于预期的运营成本作出反应，”Canalys研究分析师章一表示。”按用量计费模式的客户正在优化云活动，减少云消耗，节约成本。与此同时，客户对合同制计费模式的意愿度在下降，这也将导致相关的云收入减少。”

“客户正在重新思考他们如何在业务运营中使用云，”Canalys副总裁Alex Smith表示。”在某些情况下，随着核心业务活动的减少，计算需求也会自然放缓。此外，企业间的保守预算将导致在未来12个月内减少试验活动。”

亚马逊云科技在2022年第四季度引领云基础设施服务市场，占总支出的32%。本季度其同比增长20%，Canalys统计显示，这是亚马逊云科技的历史最低增长率。企业客户支出的下降，以及服务器能源和运营成本的上升，导致其盈利能力受到越来越多的负面影响。但亚马逊云科技继续积极投资于其渠道生态系统，以扩大其影响力并获得新客户。本季度，亚马逊云科技宣布赢得了包括纳斯达克、雅虎和笛卡尔实验室在内头部新客户。在资本投资方面，它在西班牙和瑞士推出了新的可用区域，在印度推出了第二个可用区域，不断扩大亚马逊云科技的基础设施覆盖面。

微软Azure占有全球云基础设施服务市场的23%，同比增长31%，仍然是第二大供应商。虽然看到Azure的消费增长放缓，但由于其积压的合同金额在2022年第四季度增长到1890亿美元，其未来收入将保持稳定。随着越来越多的客户转向混合云服务，Azure继续以Azure Arc引领混合计算市场。它宣布它拥有超过12000个Azure Arc客户，包括思杰、北方信托和贝宝等公司，总数量达到一年前的两倍。微软也将大赌注押在人工智能上，作为Azure增长的驱动力。它宣布成为OpenAI的独家云供应商，未来将在Azure上运行包括ChatGPT在内的人工智能服务，并有望与ChatGPT进一步整合。

谷歌云是第三大云服务提供商，同比增长36%，同时超过亚马逊云科技和微软Azure，而市场占有率为10%。谷歌云虽然运营仍处于亏损状态，但亏损有所减少。其差异化的产品和专注的市场策略有助于推动客户的发展势头。主要客户的入驻，包括西门子能源、英特尔、高通和Magic Leap等，为其在2022年带来持续且稳定的收入增长。2023年，谷歌云承诺与渠道合作伙伴社区进行更深入的接触，以推动新的增长。同时，为了提高盈利能力，谷歌云宣布了一项举措，将其部分服务器和网络设备的生命周期延长至六年，以减少未来几个季度的折旧成本。