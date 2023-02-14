和铂医药今日宣布与Cullinan Oncology, Inc. 签订授权及合作协议，授予Cullinan Oncology在美国（包括哥伦比亚特区和波多黎各）开发及商业化HBM7008（Cullinan Oncology产品代号为CLN-418）的独家许可权。HBM7008 是一款针对B7H4x4-1BB 的双特异性抗体，由和铂医药创新的免疫细胞衔接器HBICE平台开发，目前正处于I 期临床开发阶段。

根据协议，和铂医药将获得2500万美元预付款和最高达6亿美元里程碑付款，以及最高近20%销售额百分比的分级特许使用权费。Cullinan Oncology将承担在美国地区开发及商业化HBM7008的所有费用，和铂医药保留美国地区以外HBM7008的所有权利。此外，Cullinan Oncology亦有权在欧盟或澳大利亚进行人体临床研究（前提为和铂医药将保留HBM7008的所有权利）并与和铂医药共享相关临床资料。

“此次合作是全球领先的合作伙伴对我们的技术平台和创新能力的又一次认可，也是和铂医药向这一潜在全球首创肿瘤免疫疗法迈出的坚实脚步。得益于其独特的肿瘤表达特异性和免疫调控活性，HBM7008表现出强大的抗肿瘤疗效，我们相信Cullinan Oncology是进一步开发HBM7008的最佳合作伙伴，他们拥有专业的临床开发团队、强大的肿瘤药物开发能力以及配套的设备资源。我们期待与Cullinan Oncology紧密合作将这个具有巨大潜力的创新产品全速推进。” 和铂医药创始人、董事长兼首席执行官王劲松博士表示。

“我们很高兴将HBM7008（CLN-418）这款潜在全球首创且进入临床阶段的双特异性抗体引入Cullinan Oncology多元化的产品管线。B7H4是一种肿瘤相关抗原，在多种癌症中高表达，与PD-L1的表达重叠度极小，我们相信B7H4x4-1BB是针对B7H4的最佳通路之一。HBM7008的引进是Cullinan Oncology战略布局的一部分，将充分发挥我们在双特异性方面的专长，巩固我们在针对实体瘤的双特异性抗体开发领域的地位。” Cullinan Oncology首席执行官Nadim Ahmed说：“和铂医药拥有丰富的抗体疗法创新能力并具备广泛的全球合作网络，我们期待与其共同推进CLN-418/HBM7008的临床开发工作，从而最大化激发该产品的潜力与价值。”