根据TrendForce发布的报告，2023年随着网通设备如小型基站和5G FWA升级，以及企业推动5G专网，预估2023年5G市场可达145亿美元，至2026年可望上升到370亿美元，年复合成长率达到11.0%，期间主要受元宇宙相关应用带动，进一步刺激5G网络需求。

TrendForce集邦咨询表示，5G应用主要划分为工业制造、能源与设备、医疗、智慧车用、公共运输与消费性电子产品。以2026年370亿产值为依据，其中工业制造占整体应用产值32%为最多，主要运用在工厂内各制造流程智慧化，并结合可视化分析应用；其次为能源领域18%，用于大规模智慧电表连网、发电监测与预测式维护等；医疗应用占15%，专注远距诊疗以提升偏远地区临床效率；智慧车用及公共运输合计占产值25%，5G的低延迟特性在智慧车用方面可加速实现ADAS（先进驾驶辅助系统），公共运输则可提供乘客MaaS（交通移动服务）；消费性电子占比10%，主要是替使用者串连各式智慧家电。

元宇宙应用至少2~3年才会有爆发性成长，期间将刺激5G市场需求

TrendForce集邦咨询表示，元宇宙应用服务与云端服务的最大差异在于更重视多方互动、实时性图像渲染以及数据同步，让使用者从原本单纯的视讯交流转化为在共同的平台空间中，透过语言、视觉、虚拟人物的动作等方式有更深的互动交流，传输数据的复杂度倍增，且打造元宇宙平台内的数位分身（Digital Twin），最佳实时互动必须仰赖高速、可靠的网络需求，以完善元宇宙应用体验。

目前元宇宙属新兴应用服务，厂商仍在摸索阶段，再加上AR/VR、感测操作等技术也还需要时间发展，故TrendForce集邦咨询认为元宇宙相关应用需求还需至少2~3年的酝酿，发展重点仍然聚焦在社群、多人游戏、教育、模拟训练、共构协作、虚拟会议等。

从全球电信营运商及网通设备厂商布局来看，目前诺基亚（Nokia）、爱立信（Ericsson）与华为（Huawei）看准元宇宙商机，已陆续投入开发资源在网络环境及网通设备优化，因应元宇宙平台内大量且实时的虚拟互动所需要的高速运算，如诺基亚在旗下贝尔实验室（Bell Labs）针对元宇宙研究人类赋能（Human augmentation）和虚实融合（Digital-physical fusion）两大关键技术；爱立信现阶段5G核心网络产品-时间关键通讯（Time-critical communication）可优化5G硬设备，确保提供高可靠度实时服务；相较于诺基亚与爱立信以优化5G技术为主，华为除现有欧美市场外，亦在非洲布局5G硬设备，肯亚最大电信Safaricom就采用华为建置的基础设施，成为东非最先启动5G商用高速网络通讯业者。