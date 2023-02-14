众巢医学，一家提供肿瘤等重大疾病患者服务的平台化互联网科技公司，日前宣布旗下医学慕课平台将应用ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)为临床医生提供临床决策辅助，以提高诊疗效率。自众巢医学将ChatGPT应用于提升患者管理服务能力和体验后，众巢医学将ChatGPT的应用进行了扩展。

ChatGPT将应用在微信公众号，慕课ChatGPT公众号（慕课ChatGPT）。医生可以利用慕课ChatGPT，获取最新的疾病信息、诊断标准、治疗方案，研究数据和指南建议。此外，医生将会被提醒由ChatGPT提供的内容仅提供用户参考和便利性，而不应用于诊断或治疗目的。ChatGPT的应用将使医生快速掌握所需的多学科的知识和临床数据，从而为个人患者制定更全面和最新的治疗方案。

考虑到医疗信息繁杂，疾病种类多，同个患者可能存在多种健康问题，以及需要在多种治疗方案中采用更细致的方法来制定患者的诊疗方案，医生需要考虑到各个因素包括最新循证、患者病史、过往的临床经验，这些都需要医生拥有丰富的医学知识和高水平的临床思维。众巢医学认为，将ChatGPT应用于临床辅助诊疗决策，将提高这些过程的诊疗效率。尤其是这个方式能弥合知识差距，减少不同地点、设施和支持水平的医生之间的差距。此外，慕课ChatGPT还可在研究中做出贡献，如生成研究大纲和确定相关研究课题。众巢医学计划继续将ChatGPT先进的思考和计算能力应用到其他的平台和业务中，为医患提供前沿和方便的服务和体验。