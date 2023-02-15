长安汽车UNI家族新成员UNI-V智电iDD、UNI-K智电iDD双车正式开启预售。长安逸达将会有三款车型，分别为从低到高的尊贵型、领航型、旗舰型。而如果我们以顶配旗舰型配置来看，其完全达到了目前10万+水准上的A+级车型天花板水准。

具体来说，长安逸达旗舰型车型标配目前智能汽车领域最核心的L2级自动驾驶辅助功能，除IACC集成式自适应巡航系统外，还有LKA车道保持辅助+LCS车道对中功能，相比起同级别竞品的普通ACC+LKA的入门级L2水准，长安逸达的L2级功能更多，表现自然会更好，在城市环境与高速环境下，更安全，使用也会更轻松惬意。

长安逸达采用方舟架构打造，同时也是采用长安家族最新的“纵横万象”设计语言的首款车型，无边界中网配合点阵式的进气格栅营造了不错的时尚感。修长的大灯、夸张的进气口造型以及低矮的车头线条，又进一步增加了整车的运动属性。

配置方面，长安逸达将全系标配手机蓝牙钥匙、13.2英寸多媒体屏幕、自动感应尾门、后驻车雷达、6安全气囊、速度感应式雨刷、自动驻车、胎压监测、电子驻车以及门碰撞自动解锁等功能。

此外，旗舰版车型还配有IMS乘客监测系统、后排儿童监控、开门预警（后方有人或车接近）、驾驶席座椅加热、PM0.1滤净卫士（PM0.1级复合抗菌抗病毒高效空气过滤器）、等离子发生器等安全与舒适性配置，对比此前10万元左右A+级别车型的配置水准，长安逸达可谓是刷新了配置诚意新高度。

而除了顶配配置极高之外，逸达中配领航型的配置水准其实也非常能打，包括自动大灯、电动隐藏门把手、可开启全景天窗、无钥匙进入、主驾电动座椅、无线充电、DMS驾驶员疲劳监测系统、ACC S&G停走式自适应巡航系统、LDW车道偏离预警系统、540°高清全景影像等都已经做到标配，可以说已经具备了智能化车型的基础能力。