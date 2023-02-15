根据TrendForce集邦咨询发布的统计数据，2022年全球汽车销量为8105万辆，年衰退0.1%，与2021年销量几乎持平，预估2023年全球汽车市场销量有机会恢复增长态势，达8410万辆，年增3.8%。

TrendForce集邦咨询数据显示，2022年中国全年汽车销量为2690万辆，年增3.7%，是支撑全球新车市场的关键。美国和西欧销量均创下十年来历史新低，美国总量仅达到1370万辆，年衰退8.1%；西欧仅1180万辆，年衰退4.6%。而俄罗斯因俄乌冲突影响，新车销量年减100万辆，而东欧市场销量也因此呈现年减27.3%。但新兴市场表现良好，如印度销量在2022年首度以430万辆取代日本成为全球第三大汽车市场；印尼则是在连两年成长后回到疫情前水平。

TrendForce集邦咨询表示，2023年的成长有一部分来自于车厂在2022年所积压的未交付订单。从各区域来看，预估中国2023年新车市场将与2022年持平至小幅成长，主要是中国在2022年实施的燃油车购置税减半使得部分消费提前发生，要再刺激新一波汽车消费的难度提升，需要更具诱因的政策才能有实质效果。

美国市场方面，由于低基期加上消费者信心有所回升的条件下具备成长潜力，但不能忽略美国新车平均价格不断飙升，以及升息导致的高贷款利率两大不利因素。西欧虽也同样处在低基期，但因俄乌冲突持续，欧洲的能源问题尚未解决将影响欧洲汽车市场的成长动能。