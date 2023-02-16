根据 data.ai 发布的 2023 年 1 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，非游戏厂商收入榜单前五名（按排名先后顺序）为字节跳动、欢聚集团、腾讯、美图、睿琪软件。相比去年12月，榜单前四排名没有变化。睿琪软件排名前进5名至第五，排名上升主要源于旗下家居与园艺（生活时尚）类应用《PictureThis》和个性化（效用和效率）类应用《CoinSnap：Value Guide》，其中《CoinSnap：Value Guide》月度增长达23%。自去年9月进入市场，目前在美国、英国、澳大利亚、加拿大、意大利市场收入最佳。

榜单腰部位置，小蚁科技排名前进3名至第十二，排名上升主要由于旗下智能家居类应用《小蚁摄像机》和工具（效用和效率）类应用《YI IoT》的出色表现。其中《小蚁摄像机》与上月相比，月收入增长13%。Daily Yoga表现十分突出，排名上升8名至第十九。旗下健康与健身类应用《每日瑜伽》月度收入增长最大，达44%。目前，其收入最高的市场包括美国、德国、英国、法国和加拿大。棒糖科技排名上升5名，闯入榜单第二十。旗下用于减肥和卡路里追踪的应用《Femometer Intermittent Fasting》收入增长最多，月增长率达55%。该应用自去年8月进入市场，目前收入最高的市场包括美国、英国、加拿大、澳大利亚、墨西哥。

榜单尾部位置，Kingsoft是1月榜单中排名上升速度最快，排名前进25名至第二十七。旗下《WPS Office》是一款商业软件类应用，1月收入增长幅度最大，达到156%。该应用自2019年12月进入市场，目前收入最高的市场包括印度尼西亚、印度、马来西亚、菲律宾和美国。Kingsoft另一款高增长应用是《AD Cleaner -広告ブロックアプリ アドクリーナー》。这是一款移动清洁和杀毒软件（效率）类应用，月度同比增长71%。该应用自2021年12月进入市场，目前在日本市场收入表现极佳。

2023年1月非游戏出海应用收入榜单头部位置，榜单头部位置《TikTok》稳居榜首，《BIGO LIVE》位居第二，《iQIYI》第三，《CamScanner》第四，相比11月排名无变化。榜单头部位置，家居与园艺（生活时尚）类《PictureThis》表现突出，排名前进4名至第十。该应用由睿琪软件在海外发行，于2015年8月首次推出，其1月收入增长41%，主要市场为美国、澳大利亚、英国、德国和日本。

榜单腰部位置，《Trucker Path》排名前进1名至第十四，《Trucker Path》由RenRen在海外发行，主要为用户提供实时导航方向，包括地理地图。该应用于2014年9月首次推出，其月收入增长达16%，目前主要市场为美国、加拿大、墨西哥、波多黎各和巴基斯坦。《YoYo》排名前进1名至第十五，这是一款由明日虫洞科技在海外发布的语音聊天(社交媒体)类应用。该应用于2018年5月首次推出，其月度收入增长11%，目前收入最高市场包括沙特阿拉伯、美国、印度、阿联酋、马来西亚。

榜单尾部位置，《每日瑜伽》（Daily Yoga）和《剪映》（Capcut）两款应用排名上升幅度最大，分别前进9名、11名至榜单第二十一和第二十二。其中《剪映》（Capcut）由字节跳动于2020年4月首次在海外发布，是一款为用户提供对视频片段进行裁剪、重新排序和添加特效等功能的应用，《剪映》（Capcut）在美国、巴西、越南、德国、英国等热门市场的带动下，本月收入增长81%。《小蚁摄像机》和《YI IoT》，排名上升3位分别至榜单第二十五，第二十六。其中工具类应用《YI IoT》月度增长达12%。该应用自2018年5月进入市场，目前收入最高的热门市场包括美国、英国、墨西哥、德国和加拿大。