近日，在北京、东京两地连线举行的第16届中日节能环保综合论坛上，江森自控日立空调科技（上海）有限公司（以下简称“江森自控日立”）与日立（中国）有限公司（以下简称“日立”）、国家级经济技术开发区绿色发展联盟（以下简称“绿盟”）签订了“关于共同推动中国开发区的绿色低碳发展的战略合作协议”。

根据协议，三方将把绿盟的国家级经济技术开发区、省级经济开发区、国际合作园区的资源平台及网络，与日立、江森自控日立的技术力量相结合，在绿色建筑、清洁能源、数字化转型等领域为中国开发区的碳中和做出贡献。

积极参与 共促低碳开发区建设

绿盟由36个在绿色创新、转型提升方面的国家级经济技术开发区共同发起成立。江森自控日立与日立均是这一平台的积极参与者。

去年9月，日立集团中国总代表兼日立（中国）有限公司董事长依田隆一与江森自控日立中国区总经理关宇达成共识，双方将推动与绿盟的合作，加入国家经济开发园区的低碳建设中，将优秀的自主技术及产品开发贡献于社会，推动中国社会高质量发展。

2022年，江森自控日立作为绿盟的“绿色合作伙伴”，参与“2022年度国家级经济技术开发区绿色低碳循环发展路径专题研究。

多赢生态 助力中国开发区高质量发展

园区是城市碳排放的主要来源，对于区域经济绿色转型发展，低碳园区建设刻不容缓。推进园区碳中和是复杂的系统性工程，技术路径分为减少碳排放和增加碳吸收两个方向。三方和合作，将以减少碳排放为落脚点。

江森自控日立将提供先进的冷热能量技术和高效能源转化设备，与日立的新能源、储能、智能微网等先进能源技术融合，依托绿盟的资源平台及网络，引领多赢生态，提供定制化全系统方案，促进园区实现全生命周期管理和全周期降碳。三方将携手助力中国开发区迈向碳中和。

一直以来江森自控日立致力于创造安全、舒适和可持续发展的世界，为基础设施、工业、商业、住宅等诸多领域提供低碳能量解决方案和服务。扎根于中国市场，江森自控日立以创新和本土需求为驱动，积极为中国“双碳”战略贡献力量。通过此番合作，江森自控日立将与合作伙伴共同探索可复制推广的经验模式，高效服务于各级各类开发区的绿色发展。