中国市场上的电动车领域，已经云集了一堆的EV SUV车型，主要对手包括蔚来ES8、理想L8、小鹏G9，当然也有大型的SUV产品线。不过，争夺最激烈的应该是中型的细分品类。这个品类是一个品牌的关键卡位点，对于新车型来说，只许成功，不许失败。

智己汽车成立于 2020年12月25日，由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同打造，创始轮融资规模达100亿元。2022年8月，智己汽车宣布完成A轮股权融资协议签署，首轮市场化融资完成后估值达到近300亿元。阿里云和智己是全面合作，不仅是智舱、营销，还包括基础数据库、智能驾驶高阶的云端算力、云端的数据工厂等，可以说是全方位赋能。新车分为6个版本，售价区间在30.98万元至45.98万元，预计于2023年3月向用户交付。根据智己汽车此前披露的数据，智己LS7的盲订订单已经突破1万辆。

智己LS7显然为自己堆叠了足够多的产品卖点，才敢杀入这个领域。首先是驾驶体验上，智己LS7采用了特种制造设备一体压制成型的“Star Fall星瀑冰感前穹顶”，安全性能高达国标近四倍​。配合国内首个正式量产的“YAT巡航型半幅方向盘”和独创的“可升降巨幅智慧场景屏”，使得驾驶员屏幕视觉无遮挡，形成同级最大的106度纵向视野，和国内最大的可视面积，打造出颇具新意的驾驶舱。

智己LS7搭载的定制版黑标铝镁合金直瀑油冷电机，采用EVD矢量四驱技术，两驱/四驱切换时间仅为300ms，完美兼顾不同模式下的极致动力和效率；eTAC边缘扭矩控制技术可实现毫秒级别的防滑控制响应，相较于传统TCS快了3倍以上，大大提升驾驶安全性。同时，首次在车载穹顶风挡玻璃上应用的“三层镀银技术”，能让紫外线隔绝率达到99.99%；配合同级最大45cc空调压缩机和独有的“Air Curtain空气帘”, 温控效果堪称“速冷王”。

新能源动力方面，智己LS7的全系电芯来自宁德时代和上汽的合资企业。此次全新发布的中高镍6系单晶高压100kWh高能电池，可实现充电26分钟续航400公里的充电速度。在100kWh电池下，四驱版车型和后驱版车型CLTC工况的续航里程分别为625公里和660公里。

智能化方面，智己LS7配备了英伟达OrinX超高算力智驾芯片、双激光雷达、高通8155智舱SoC芯片等多款智能硬件。智己汽车认为，智能驾驶水平的高低，不是芯片和激光雷达的军备竞赛，终究是由数据和算法驱动。目前，智己NOA（领航辅助驾驶）已在全国各城市陆续上线，基于高精地图的NOA也计划在2023年底前开始公测。

而同级别的，价格相当的车型，已经在前面等着智己LS7了，他们代表车型是蔚来ES8、理想L8和小鹏G9，哥有一定的特色。

蔚来ES8

蔚来ES8换代了，其基于NT2.0平台研发，仅提供6座车型。其车长接近5.1米，轴距也接近3.1米。ES8 一次充电的续航里程约为 400 公里，使用快速充电器可在 30 分钟内充电至 80%。

新款蔚来ES8采用了环抱式的风格设计，内饰采用的是上下呼应的设计，布局也非常协调，同时在下半部分采用内饰氛围灯的搭配，结合大量的软质材料、256色氛围灯等。

值得一提的是，2023款蔚来ES8在配置方面的表现也非常的齐全，该车不仅配备了车载冰箱，同时它的岛台还支持全车AR/VR视频输出，最多可以支持4人同时观看，同时它还支持N-BOX娱乐主机，再加上防抖功能的存在，让用户一家人在出行的时候，也能伴随着欢声笑语。

理想L8

理想L8第一个完整的交付月就突破了1万辆，接力理想ONE的销量奇迹。在车内空间上，理想L8第二排最大腿部空间1021mm，第三排最大腿部空间772mm，中央通道宽度为181mm。新车将会配备座椅腰部按摩、一二排座椅通风、加热和第三排座椅加热功能，另外还有三区自动新风空调、四座小憩模式等。

理想L8在智能驾驶辅助系统方面和“智能空间”类似，智能驾驶辅助系统（AD）也将提供两种版本，Air和Pro版本相同，Max版本配置更高，其中，AD MAX系统配备6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、1颗128线激光雷达、12颗超声波雷达以及1个毫米波雷达，作为基础，新车将会配备两颗英伟达Orin-X芯片，总算力达到508TOPS。而Air和Pro版本，将配备1颗地平线征程5芯片，取消1颗128线激光雷达。

小鹏G9

小鹏G9 650性能版车身尺寸为：4891/1937/1680mm，轴距2998mm。小鹏G9 650性能版电机最大功率405kW，最大扭矩717Nm。百公里加速3.9秒。小鹏ACC自适应巡航功能、LCC车道居中辅助功能以及ALC变道辅助功能，在业内已经积累了良好的口碑。小鹏G9拥有行业首个5D音乐座舱，Xopera音乐厅，硬件上G9全车总共有28个声学单元，其中包含18个丹拿音响，支持杜比音效还有座椅振动，配合车上提供的5D片源，就可以享受5D影院。

综述：智己LS7做为后来者，显然做了一些诚意的创新，在用料和产品的设计上也走出了自己的特色。现在摆在智己面前最大的挑战是，如何让市场上的用户认这个品牌，另外售后和服务的立体维度能否支撑用户的增长。面对的市场是一个已经竞争白热化的领域，能否在最初的市场推力中拿出足够的冲劲，打开销售局面也很关键。所以，接下去的春夏两个季度，对于智己来说是个不可错失的决战时刻。