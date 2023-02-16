近日，厦门影诺医疗科技有限公司（影诺医疗）完成由元生创投领投，新丝路资本、厦门金圆投资集团跟投的数千万元人民币融资。所募集资金将用于产品研发与市场营销。

影诺医疗成立于2017年，是一家人工智能消化内镜实时辅诊领域企业。针对各级别医院内镜中心临床需求，其利用人工智能技术处理消化内镜影像数据，分担内镜医生的工作负担，提高消化道病变诊断效率。

人工智能消化内镜实时辅助系统“影诺鹰眼”是影诺医疗的核心产品，也是全球首批利用人工智能技术实现辅助全消化道内镜下早癌筛查的平台和全球首批AI消化内镜临床可接入方案。

该产品核心功能包括“病灶检测”与“手术质控”。拥有覆盖全消化道的多病种实时提示、辅助诊断能力，具有高敏感性与特异性。对内镜检查过程中的操作进行质量控制与操作导航，无需额外增加显示设备，“嵌入式”搭载更符合临床医师使用习惯，为内镜检查医师减轻负担并提高内镜检查质量。

对于本次融资，元生创投合伙人成岗博士表示：“医疗数字化和智能化一直是我们关注的方向之一，影诺医疗在消化内镜AI实时辅助诊断领域有着深刻的认知积累和强大的研发能力。公司非常注重产品与实际临床需求的契合，积极开展包括国内外多家知名医院在内的临床研究，不断打磨和优化产品。在商业推广方面，影诺医疗在不同维度积极布局，高度重视与相关合作伙伴的长期共赢。我们非常认可创始人及核心团队，他们思路清晰、工作务实、执行高效，也很高兴能与影诺医疗达成此次投资合作，期待以高性价比的智能化辅助工具切实提升消化内镜诊断的效率和准确性，造福广大患者。”

新丝路资本董事长王茂廷表示：“AI+医疗是我们重点关注的投资方向。我国消化道疾病患者数量庞大，相关肿瘤发病率高。在此基础上，我们十分看好人工智能与消化内镜检查结合的机会。消化内镜+AI的应用不仅提高了消化道肿瘤的检出率，更提高了内镜检查质量和医生诊断水平，极大程度的弥补了消化内镜检查供需关系的缺口。相信影诺医疗可以通过在消化内镜AI上持续的研发投入以及广泛的市场布局，实现消化道检查临床场景的智能化创新与应用，最终为广大消化道疾病患者提供更精准的医疗影像诊断服务。”

厦门市担保相关负责人表示：“首先祝贺影诺医疗本轮融资圆满成功。市担保与影诺医疗的合作关系由来已久，自2020年在信贷方面的合作到本次的股权投资，双方了解不断深入并建立了长期稳定的信任关系。影诺医疗的消化内镜AI实时辅助诊断服务能够精准切入当下的临床痛点，有效提升诊断效率及质量，切实满足患者的需求，在细分领域中具备较好的实际应用能力以及明显的竞争优势。我们非常有幸能够成为影诺医疗的股东之一，以金融方式助力企业发展，与企业共同进步。相信影诺医疗未来将会进一步扩大服务覆盖面，将好产品惠及更多的患者，为社会创造更大价值。”