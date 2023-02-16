捷途DASHING在沙特正式上市。凭借引人注目的先锋外观，兼具人性化和开创性的技术，DASHING将为全球消费者带来无与伦比的驾乘体验。捷途DASHING摒弃了传统家族式外观，采用全新代际设计语言，将先锋科技与机械美学巧妙融合，以迎合追求新科技、新体验的生活先锋派的需求。

为了满足用户的多元选择，捷途DASHING提供两种不同配色的内饰，搭配豪华麂皮座椅，带来极致舒适感。此外，捷途DASHING还精心打造了健康座舱，以为消费者带来健康舒适的乘坐环境。同时，它以超大空间搭配超大轴距，满足各类出行需求的同时，用户还可以随心定制6/4后排座椅布局。

捷途DASHING以人为本，融入前沿科技，让用户享受无与伦比的驾驶体验，同时从各个维度保护用户的安全。 它搭载了业内标准的语音识别、蓝牙连接、远程启动等贴心功能，满足用户日常需求，让智能出行触手可得。

作为捷途推出的第一款A级SUV车型，DASHING以出众的能力，保持了一贯的优秀表现。它搭载的1.6TD-7DCT发动机，动力优越，油耗低。1.6TD缸内直喷发动机最大输出功率可达197马力，峰值扭矩为290牛•米。7DCT湿式双离合变速器表现不俗，它可在低、中、高档位之间进行流畅切换，干脆利落、高效便捷，为消费者带来自由顺畅的驾控体验。

捷途汽车是中国成长最快的新锐SUV品牌，始终坚持”旅行+”定位，已出口全球30多个国家和地区，在过去几年积累了超过66万用户和近2300万粉丝。作为捷途汽车2023年全球首发的重磅车型，DASHING在传承捷途品牌”Travel+”基因的同时，又一次向卓越的驾乘性能和出色的驾乘体验迈进，满足新一代消费群体的出行需求，也让消费者有机会与家人朋友一起体验捷途旅行的魅力。 现在，随着捷途DASHING首次在海外正式上市，让我们静候更多精彩故事的展开。