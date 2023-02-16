OPPO正式发布面向海外市场的Find N2 Flip折叠旗舰产品，在外观及配置上与国内版保持一致。OPPO Find N2 Flip国际版提供8GB+256GB版本，雅黑与慕紫两种颜色，起售价899英镑，约合人民币7400元（国内版售价5999元起）。

作为OPPO第一款上下折叠形态的产品，Find N2 Flip首次定义了3.26英寸、比例17:9的任意窗，这是目前竖向折叠形态中尺寸最大的外屏。以创新性的交互方式，这块“任意窗”带来更便捷、更高效的解决方案，支持多场景服务卡片，无需打开手机即可快速回复消息、查看天气、录制语音备忘录、打开计时器等等。

在影像上，OPPO Find N2 Flip主摄搭载5000万像素IMX890超感光大底传感器，即使在暗光环境下，也能呈现令人惊叹的画面细节与丰富色彩。旗舰影像模组在哈苏超清画质引擎和马里亚纳 MariSilicon X的加持下，带来更加专业的画质表现。同时，Find N2 Flip支持45°-110°多角度自由悬停功能，提供延时摄影、腰平取景、低角度拍摄等多种丰富玩法。

OPPO Find N2 Flip还一次性解决了竖向折叠手机的续航、折痕、信号等难题。4300mAh的超大电池，配合能效比出色的天玑9000+处理核心，轻松支持一小时视频通话、两小时社交媒体和五小时听音乐等操作，打消用户续航焦虑。同时配合44W超级闪充，仅需23分钟即可将电池电量从几乎耗尽状态充至50%，不到一小时即可充满。