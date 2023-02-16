动点出海获悉，新加坡当局已于近日表示，作为2023年财政预算的一部分，该国将对国家生产力基金（National Productivity Fund）注资40亿新元（约合205.4亿人民币），以进一步促进跨国企业对新加坡的优质投资。

据了解，NPF基金成立于2010年，旨在帮助企业提高生产力，并向工人群体提供教育和培训服务。目前，NPF也将投资促进这一“更加广泛的举措”纳入到了其提高生产力目标的行动范畴。

新加坡副总理兼财政部长Lawrence Wong表示，创新并不总是一帆风顺，在增长放缓和成本上升的情况下，企业可能会更难以承担风险。而在扩大了举措范围后，NPF将支持公司建立新的能力、促进企业产生更大的价值、并进一步提升员工的技能水平，“最终，这些努力将为新加坡人带来薪水更高的工作。”

此外，Wong也指出，新加坡当局也一直在通过Heliconia Capital（淡马锡旗下投资机构）对中小企业进行投资。据悉，迄今为止，当局已经为这项工作投入了10亿新元，并投资了大约60家总部设在新加坡的公司，而这一举措反过来又为这些公司带来了近20亿新元的衍生投资。

值得一提的是，今年期间，新加坡还推出了一项企业创新计划（Enterprise Innovation Scheme），以期通过更加优惠的税收政策促进在该国开展研发活动或在该国注册其知识产权的公司进行研发创新和能力发展。