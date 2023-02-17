亚马逊云科技继2022年在中东、欧洲、亚太等地区推出5个区域（Region）、15个可用区（Availability Zone，简称AZ）后，2023年伊始又在亚太地区推出墨尔本区域，继续在全球范围内扩充基础设施。截至目前，亚马逊云科技在全球共有31个地理区域和99个可用区，并已公布计划在加拿大、以色列、新西兰和泰国新建4个区域、12个可用区，为全球245个国家和区域的客户提供服务，并成为众多中国出海企业上云开拓海外业务的首选云基础设施和云服务提供商。

云基础设施全球覆盖能力是中国上云出海企业关注的焦点之一。亚马逊云科技2022年发布的《中国企业上云出海趋势洞察》显示，60%的中国出海企业海外业务已经涉及三个以上大洲/地区。出海企业需要借助云厂商全球基础架构建立全球统一的业务部署，满足不同地区的业务随时的变化和需求。亚马逊云科技不断扩展云基础设施的全球覆盖，客户可以根据业务需求选择亚马逊云科技的区域和可用区，全球部署工作负载，或以更低延迟构建、运行更接近最终用户的应用程序。

亚马逊云科技基础设施区域可为客户提供更高的性能、安全性、可靠性和可扩展性。亚马逊云科技的区域由一个地理区域内的多个相互独立、且在物理上分隔的可用区组成。

在区域内，可用区之间的物理距离，既能最大程度减少单一事件对客户业务连续性的影响，也能提供低延迟以确保客户业务的高可用性。每个可用区都有独立的电力、制冷和物理安全设施，可用区之间通过冗余的超低延迟网络连接。客户可以将他们的应用程序设计为在多个可用区中运行，在获得高可用性的同时可以实现更大的容错能力。

此外，亚马逊云科技全球基础设施还包括本地扩展区（Amazon Local Zones）、Amazon Wavelength区域等。在本地扩展区，高密度城市的最终用户可以从更近的位置，获得更低延迟的服务体验。首批在美国设立的16个本地扩展区已于2022年12月16日建立完成，面向全球26个国家/地区的32个中心城市的本地扩展区建设也在稳步推进中。在Amazon Wavelength区域，客户可利用电信运营商的5G网络为其移动应用提供超低延时服务，加拿大的首个Amazon Wavelength区域已于2022年正式开放。Direct Connect站点和边缘接入站点可帮助客户快速接入亚马逊云科技全球网络，Amazon Ground Station地面站甚至能够通过卫星通信来快速、低成本地在全球范围内获取所需数据并开展业务。截止目前，亚马逊云科技在全球共拥有32个本地扩展区，29个Wavelength区域以及超过410个入网点。

目前，众多中国上云出海企业借助亚马逊云科技的全球基础设施，进行他们海外业务的创新及拓展。例如，Kilimall是首家进入非洲电商行业的中国企业，通过使用亚马逊云科技位于南非、法兰克福和东京的云基础设施，搭建其电子商务平台，已发展成为非洲领先的电商平台。三七互娱利用亚马逊云科技实现全球同服，2020年和2021年海外业务连续实现翻番，成功跻身中国游戏厂商出海收入榜前列。货拉拉海外品牌Lalamove利用亚马逊云科技基础设施在新加坡、巴西圣保罗等地区快速实现业务突破，已成为遍布港台、东南亚及南美等地区30个多城市和地区的国民品牌。