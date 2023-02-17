2月16日，由澳门科技总会作为主办单位的第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）新闻发布会于北京举行。合办单位代表：中国中小企业国际合作协会驻会副会长兼秘书长单立坡、国务院国资委规划发展局副局长朱凯、商务部外贸发展事务局副局长王德阳、工业和信息化部国际经济技术合作中心副主任罗发明、中国国际科技交流中心副主任顾雁峰、生态环境部对外合作中心副主任李永红、中华医学会副秘书长姜永茂出席本场发布会并发表致辞，并和新华社、央视财经、CGTN、科技日报、北京日报、中国网、中新网、凤凰科技、搜狐科技等40余家媒体共同见证大会的启动。

BEYOND国际科技创新博览会联合发起人卢刚首先向与会领导及媒体回顾了BEYOND Expo 2021及2022取得的亮眼成绩，“BEYOND 2021排除万难惊艳出道，BEYOND 2022年打破了虚拟和现实的边界，成为全球第一个规模最大的元宇宙形式的科技博览会，其五大行业峰会线上浏览量也突破了一亿次。两年的积累使得BEYOND Expo已经成为亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一。”对于 BEYOND Expo 2023, 他介绍到，“后疫情时代，所有产业都越来越需要科技赋能，科技应该真正的为人和社会产生更多的价值。科技的价值应该被重新定义，因此我们也将BEYOND Expo 2023的主题定为“重义科技Technology Redefined”。

展望 2023，卢刚表示，“BEYOND Expo将依旧聚焦三大子品牌可持续发展、生命科学、消费科技。每一个子品牌都会有它独立的展区，每个展区都会设立独立的会场，连续三天每天都有不同的专题论坛同时进行。我们期待有更多来自全球的专业观众，投资人、媒体等都能够参与到BEYOND Expo中来。同时，BEYOND Expo 将更加多元化：我们在5月10日之前也安排了一个特别面向海外参会者的“科技创新行”，我们希望大家到澳门之前能够到内地来看看中国的科技创新，因为未来中国科技也能够代表世界科技发展的未来。我们也筹备了很多不同的环节，比如投资人和创业公司对接，企业与企业之间、企业与政府之间、企业与媒体之间各种各样的对接活动。每一天的晚上组委会也安排了各种形式的聚会和社交活动。BEYOND Expo今年会有更多的国际化内容，在帮助更多的中国企业讲好中国故事走向国际舞台的同时，也非常希望能够帮助到中国与国际、亚洲与国际之间更多的交流、更多的合作，促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。”

随后，出席今天新闻发布会的合办单位各位代表也分别上台致辞。

中国中小企业国际合作协会驻会副会长兼秘书长单立坡在致辞中提到，中小企业是创新的主力军，他们具有科技创新和机制创新的天然基因，具有船小好掉头，机动灵活，但认准方向就持续深入的特点。对于全球的科技创新具有重要的意义。同时单立坡表示，BEYOND国际科技创新博览会的举办为中小企业搭建高水平国际交流合作的平台，更好地助力中小企业融入全球的价值链。中国中小企业国际合作协会愿意发挥好协会国际交流的优势，也愿意和中国中小企业发展促进中心一起动员全国各级中心，动员全国“专精特新”的企业来参与到BEYOND国际科技创新博览会中。

国务院国资委规划发展局副局长朱凯在致辞中表示，BEYOND国际科技创新博览会是落实习近平总书记关于澳门经济适度多元发展的重要指示精神。发挥澳门窗口和桥梁作用，助力内地科创企业走出去的重要举措。也是立足澳门一中心、一平台、一基地的发展定位，搭建全球企业与内地沟通合作国际化科技交流平台的重要实践。国务院国资委规划发展局高度重视博览会举办的各项工作，积极配合澳门科技总会及有关单位协调中央企业、地方国有企业积极参展、参会。朱凯强调，我们支持中央企业与澳门各界一起以本届博览会为平台，聚焦可持续发展、生命科学、消费科技等主题，在信息通信、人工智能、基础软件、智慧城市等领域加强同各相关单位的合作。以科技赋能现代产业体系建设，支持澳门经济适度多元发展，高质量参与共建“一带一路”，更好服务构建新发展格局。

商务部外贸发展事务局副局长王德阳在发言中提到，2022年中国高新技术产品进出口分别达到了7600亿美元和9500亿美元，占到了进口和出口总额的28%和26%，高技术产业实际使用外资增长超过30%，成为吸引外资的主引擎。科技创新有着永恒的生命力，也是国际经贸往来的重要推动力。商务部外贸发展局作为中国政府官方贸易促进机构，致力于构建多层次、多渠道的贸易促进平台，为企业和社会经济发展提供公共服务。作为本届博览会的合办单位之一，我们将与各方密切合作，共同努力，支持办好博览会的系列活动，为企业拓展市场合作提供坚实的支撑。

工业和信息化部国际经济技术合作中心副主任罗发明在发言中表示，自首届博览会举办以来主办方一直秉持高规格、高水准、国际化、品牌化的策划理念，不断丰富充实博览会内涵，优化提升活动品质，在前两届活动成功举办的基础上，博览会的创新资源集聚效应进一步增强，产业发展赋能平台作用进一步彰显，综合实力和行业影响力进一步提升。作为博览会的合办单位，工业和信息化部国际经济技术合作中心将一如既往继续积极参与和支持博览会相关活动，愿与澳门科技总会等合作伙伴密切合作，携手打造高品质的行业盛会，共同推动产业技术创新升级迈上新台阶。最后，罗发明提到，本届博览会我中心将在消费科技主题展区内首创设立国际工业设计专区，同时还将举办澳门国际工业设计高峰论坛等。

中国国际科技交流中心副主任顾雁峰在致辞中提到，BEYOND国际科技创新博览会是澳门推动创新驱动发展模式的重要实践，是推动前沿科技、创新人才、先锋企业与科技金融等要素资源深度聚合的“反应器”，是澳门发挥区位优势，有效提升科技创新整体位势的前瞻性举措。中国国际科技交流中心将积极动员和引领更多的创新资源向澳门汇聚，充分突出企业创新主体地位，推动塑造国际化的开放创新生态，与各国、各界共同倡导科技向善的价值和理念，推动科技发展为提高人类福祉作出更多贡献。

生态环境部对外合作中心副主任李永红首先代表生态环境部对外合作与交流中心和“一带一路”绿色发展国际联盟对本次活动的举办表示热烈的祝贺，并提到，在全球可持续发展背景下，开展科技创新交流，特别是绿色技术的创新与合作日益重要。因此本届博览会继续以可持续发展为三大主题之一，可谓恰逢其时。对此我们也充满期待。表达了对BEYOND可持续发展子品牌的肯定和期许，而后表示，未来我们愿同包括澳门科技总会等各界机构在内的合作伙伴，开展深入交流与合作，共同推动优秀的绿色低碳技术的知识分享与落地应用，共同推动中国和世界的可持续发展进程。我们也相信BEYOND国际科技创新博览会将在这一过程中发挥积极作用，成为国际和区域重要的科技交流平台。

中华医学会副秘书长姜永茂在发言中表达，今年中华医学会将继续支持第三届BEYOND国际科技创新博览会，不断创新合作形式，注重合作成果的产出，助力推进澳门当地产业多元化发展，拓展与澳门医学社团的务实合作，以更好的实现互利共赢。中华医学会愿意并将继续通过优质的医疗资源网络，顶尖的专家人才优势和创新的医学发展理念，以更加开放的姿态为澳门融入全球大健康产业发展提供有利的支持，也希望通过BEYOND国际科技创新博览会推动形成医学领域，国内、国际双循环的发展新格局，推动医学科技进步与发展。

发布会还邀请到了澳门贸易投资促进局代主席余雨生、澳门经济及科技发展局局长戴建业、澳门卫生局局长罗奕龙、澳门药物监督管理局局长蔡炳祥，通过远程连线参与发布会并发表致辞。各位嘉宾纷纷表示，过去两年BEOND Expo平台把全球科技创新实践成果带来了澳门，也让更多企业了解到澳门政策及优势机遇，促进了澳门企业与外界企业的交流。科技造福人类生活，澳门鼓励和支持创新，希望更多科技创新企业落地澳门，把握合作机遇，互利共赢，达成澳门与横琴粤澳深度合作区及粤港澳大湾区产业联动发展局面，全力推动澳门经济适度多元化发展。

BEYOND Expo联合发起人贺建东在发布会的最后向所有与会的合办单位和支持单位以及媒体表示感谢。他表示，希望BEYOND平台可以让世界看到创新的亚洲，让更多的中国企业走出去，把更多海外企业也能引进来 ，成为亚洲最具有影响力的科技平台之一。他也首次对外宣布，BEYOND国际科技创新博览会将升级为BEYOND Week，希望搭建一个更开放的平台，联合更多以科技为主线的高质量活动，共同在5月一周，在澳门不同角落同期举办，在澳门打造全球科技嘉年华！