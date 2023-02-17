2月17日，镜像绮点宣布已完成千万元级别融资，由复容投资独家投资。作为原代细胞全球供应商，镜像绮点拥有国内最大、最完整的原代细胞和细胞系银行，专注于细胞CRO、细胞CDMO、原代细胞定制。本轮资金将用于进一步开发公司产品管线和建构细胞新技术平台。

镜像绮点前身为赛百慷，公司专注高质量人类和动物源原代细胞、细胞系和其他细胞产品的分离、鉴定、生产和培养，并提供Cell-CRO、Cell-CDMO服务、定制原代细胞服务，以支持客户的特定科研需求。

对于本轮融资，镜像绮点创始人、董事长李跃兵表示：“非常感谢复容投资对我们细胞科技事业的高度认可，为实现公司长足发展，团队将聚焦产品与技术服务，两者相辅相成齐头并进——产品将绘制细胞产业全应用业态的新蓝图；技术服务将引领细胞产业的行业标准。历经十九载，团队凭借创新精神构建细胞产业链的完整闭环。未来我们会继续夯实基础，开拓进取，争取早日为人类造福，开启细胞治疗的新纪元。”

复容投资执行总经理李政雄表示：“我国已进入新的发展阶段，对基础研究和创新的需求日益迫切，并对其提出更高要求，原代细胞作为科研创新的重要工具，具有重要的战略意义。公司长期深耕原代细胞产业，我们很认同团队对行业的理解和布局，期待一道为中国的科研和CGT行业贡献力量。”