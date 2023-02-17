根据最新国际数据公司（IDC）发布的平板电脑季度跟踪报告，2022年第四季度，中国平板电脑市场出货量约866万台，同比增长约16.7%，其中消费市场同比增长25.8%，商用市场同比下降40.3%。

2022年中国平板市场出货量持续增长

2022年全年中国平板市场出货量同比去年增长5.2%，自2019年以来连续四年实现增长。

IDC中国高级研究经理甘淼表示：中国平板电脑行业仍处向上发展周期阶段，之所以在2022年复杂多变的大环境下实现出货量同比增长，主要原因在于宏观环境变化给社会生产，生活和学习带来的变化加速了平板电脑的普及，同时借助手机供应链带来的关键技术革新和主流手机品牌全面介入平板电脑市场的决心也加促进了中国平板电脑市场整体增长。

2022年中国平板电脑市场发展情况

2022年，中国平板电脑市场排名前五厂商具体市场份额及变动如下：

从2022年四季度平板电脑整体价格趋势看，虽然厂商借助双十一提前进行了促销活动，但受到Apple等品牌厂商中高价位段出货量增长拉动以及国际汇率等多因素影响，2022年第四季度中国平板电脑市场平均单价环比上涨1.7%。

分价位段来看，2022年第四季度中国平板市场变化情况对比同期，小于1K和2K-3K产品的市场容量出现下降，1K-2K主流品牌产品及3K以上中高端产品份额有所增长。

2022年第四季度中国平板电脑市场整体同比增长约16.7%，2022年全年实现约5.2%的同比增长，作为连续四年实现增长的中国平板电脑市场进入了一个全新的时代。