根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年1月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.5亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国iOS市场的收入占94.1%，海外市场收入占比为5.9%。（说明：数据不包括第三方安卓渠道）

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以近2亿美元的收入位列榜单第2名，其中，79%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占4.7%。

米哈游《原神》移动端以超过1.5亿美元的收入位列榜单第3名。其中，41.2%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占23.7%，美国市场的收入占10.2%。

榜单前五另外两款游戏为King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

2023年1月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费近70亿美元，同比下降7%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了18.5亿美元，占全球总收入的26.8%。中国iOS市场排名第2，占19.9%；日本市场排名第3，占19.3%。

本期腾讯《王者荣耀》全球收入2.5亿美元，环比增长29%，同时也是TOP10中增幅排名第2的产品。1月初，该游戏更新引入新英雄-莱西奥、新地图、赛季等多种元素，加上丰富的节日活动，使得游戏收入在春节假期保持高位。