阿联酋第一家自动化物料回收设施——法尔兹分选厂正在使用陶朗AUTOSORT分选机回收当地工商业和生活垃圾废弃物，助力迪拜达成至2030年实现零废弃物填埋的环境战略。

法尔兹分选厂由中东地区领先的综合设施管理公司伊姆达于2020年创建。该工厂占地面积超过4.5万平方米，垃圾处理量能达到1200吨/天，是阿联酋回收率最高的物料回收设施。

在谈到和陶朗的合作时，伊姆达首席运营官马哈茂德先生表示：“陶朗在中东地区已经安装了很多传感分选设备。在合作之前，我们就对陶朗的分选技术非常熟悉。在工厂设计过程中，我们与陶朗密切合作，共同规划了目前这个高度自动化的工厂。在工厂运营后，我们实现了高效率、高回收率和纯度，大大降低了对人工分选的需求。”

从垃圾到再生材料的转变

法尔兹分选厂有两条独立的分选线，一条用于处理当地生活垃圾，另一条则用于处理工商业废弃物。垃圾进料被运送到法尔兹工厂的进料接收区后，被分别分配到这两条分选线。首先，进料被破碎后，将通过前序预处理工艺被分成3D物料、2D物料及废渣；接着通过磁选和涡电流分选剔除黑色金属和有色金属；最后，则由6台陶朗AUTOSORT分选机从剩余的进料中分选出PET、HDPE等高价值塑料以及废纸和硬纸板。

这种分阶段的工艺使法尔兹工厂能够生产高质量、高纯度的PET、HDPE、铝、黑色金属、纸板、木材和PE膜等材料，这些材料将被打包出售给阿联酋境内的回收商，以及出口到全球各地。

陶朗的AUTOSORT分选机配备有陶朗的专利检测技术以及丰富的传感器模块，能根据材质和颜色等特征进行分选，帮助法尔兹完成分选挑战。在马哈茂德先生看来，选择陶朗及AUTOSORT不只是为了立足于现在，更是着眼于未来。“AUTOSORT技术的灵活性和升级的便利性让我们拥有一个面向未来的解决方案。此外，陶朗的行业经验、专业知识对我们现在甚至是未来的业务都产生了深远且积极的影响。” 马哈茂德先生补充道。

目前，法尔兹分选厂已能回收10余种不同类型的终端材料，每日帮助当地减排近2万公斤。未来，陶朗将继续和伊姆达公司携手合作，为进一步实现当地零废弃物填埋战略打下坚实基础。