Transcelestial是一家总部位于新加坡的无线通信服务提供商。该初创公司近日宣布，已经筹集到了一笔1000万美元规模的A2轮融资。

据了解，本次融资由空客旗下投资机构Airbus Ventures领投，并得到了Kickstart Ventures、Genesis Alternative Ventures、Wavemaker、Cap Vista以及SEEDS Capital的参投。加上本次融资后，Transcelestial所获得的融资总额已经达到2400万美元。

Transcelestial成立于2016年，致力于通过无线激光通信技术降低部署互联网服务所需的门槛限制。作为背景，据介绍，现阶段，互联网服务的接入往往会需要依靠地下电缆或者射频基站，但这两者通常会由于高昂的部署成本和条件限制难以在偏远周边地区普及。而基于Transcelestial的解决方案——这是一个只有鞋盒大小的激光通信设备，该产品被命名为CENTAURI，公司可以显著降低部署互联网服务的每比特成本。并且目前，有消息指出，CENTAURI是同类产品中低成本和高带宽方面的最佳地面通信解决方案。

从具体方面来看CENTAURI的优势，以2022年期间的一则案例为例，Transcelestial表示，当时，公司为马来西亚的一组岛屿提供了紧急连接，使得下游的数十个村庄能够直播世界杯节目，并将其网络用于教育、医疗和金融转型方面。

值得一提的是，近期，Transcelestial也在于悉尼科技大学的一次演示中证明了其激光通信技术可以达到10Gbps的网络传输质量，而这足以匹敌5G网络。

针对后续发展，Transcelestial称，希望扩大公司在印尼、印度、马来西亚、新加坡、菲律宾的现有市场规模，通过与这些地区中的电信运营商、ISP 、企业等合作伙伴合作部署CENTAURI，从而为更多当地用户提供4G以及宽带（包含家庭、商业以及校园方面）网络服务。

另一方面，Transcelestial透露，公司也将继续扩大在美国市场的足迹，计划在未来1年内尝试通过与当地政府、企业、电信运营商展开合作以进入当地市场。Transcelestial表示，目前，公司已经同西海岸地区的几家ISP和一家大型云服务及数据中心企业展开了合作。而作为这一举动的背景，有数据曾指出，在美国，27%的农村地区人口和2%的城市人口缺乏现成的互联网连接服务。

此外，Transcelestial指出，也将利用这笔资金为公司于新加坡的CENTAURI制造工厂Terabit Factory的生产供应做好准备，以应对同行正面临的供应链中断的问题。据了解，就制造CENTAURI设备而言，该工厂的年产能可达2400台。

而展望未来，Transcelestial表示，公司也正致力于将其激光通信技术带入低地轨道（LEO），希望于此将其激光通信服务直接部署到所需的地区。