近日，在第二届“千兆城市”高峰论坛期间，中兴通讯举办了“新价值，新未来”为主题的千兆宽带发展峰会。中兴通讯副总裁董伟杰在峰会现场，发布了中兴通讯在家庭及商企两大主流场景下的FTTR系列新品，包括家庭场景下FTTR主网关G8615和从网关G1600，商企场景下FTTR主网关G100和从网关G1660。这两个系列新品，无论在带宽速率、Wi-Fi覆盖能力及安装部署便捷性等方面均实现了显著提升。

FTTR将光纤从家门延伸到房间，替换家中老旧网线，一步到位解决家庭网络提速瓶颈。本次中兴通讯发布的家庭场景下的两款FTTR新品，主网关G8615支持上下行对称万兆传输，上行接口为XGS-PON/10G EPON，是业界首款支持XGS-PON技术的FTTR设备，下行搭载2.5GE光网口，支持160MHz频宽Wi-Fi 6技术，满足两千兆套餐业务的开展。从网关G1600采用标准86面板式安装，支持远程POF供电和本地直流供电，支持暗管和明线两种布线方式，部署更加灵活，Wi-Fi速率可超千兆。

面向小微企业场景，中兴通讯发布的主网关G100支持对称10G大带宽，上行接口为XGS-PON/XG-PON/10G EPON，支持有线/无线双两千兆，4个语音口满足小微企业多路语音的需求，金属外壳具备工业级防护能力。从网关G1660采用吸顶式安装，可光可电，即光纤不可达时可直接利旧原有网线进行部署，支持远程POF/POE供电和本地直流供电，安装灵活。整个网络系统支持300个STA并发接入，漫游切换时延低至20ms。