自从史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 于 2007 年带来第一款智能手机以来，我们就一直在关注折叠式 iPhone 的传闻。但是，这次有一些有趣的证据支持它——一项新专利听起来可能会带来类似电话和其他设备的设计。

多年来，三星一直在嘲笑苹果在开发可折叠手机方面的迟缓，似乎回归翻盖式设备是不可避免的进步。美国专利商标局周二授予的这项专利申请表明，苹果至少在探索这个选择，并且没有物理按钮。

新专利，描述了电子设备的概念，包括可折叠设备，在其整个表面上都有触摸感应控制区域。每个表面都可以是触摸输入，包括背面和侧壁。

该申请指出，“收集用户的触摸输入并有效地为用户显示图像可能具有挑战性。例如，当用户向触摸屏显示器提供触摸输入时，用户的手可能会挡住图像”。Apple 的潜在解决方案是在更多地方进行触摸输入，例如控制相机、音量、亮度。这个概念可以应用于一系列设备，但应用程序中的示例图像看起来最像手机，这是这个概念最有意义的地方。

触摸传感器层可以被设备的每一侧的外玻璃面板“重叠”，包括弯曲的侧壁。该申请还提到“将显示器包裹在部分或全部设备周围”。设备背面的触摸传感器听起来可能很奇怪，但苹果公司表示它们可以有“游戏应用程序”。

对于可折叠设备，该专利指出，使用允许设备弯曲的“弹性材料”的翻盖设计可以实现相同的可触摸性。透明触摸传感器将再次出现在设备壁上，而“外壳”将允许设备“沿着一个或多个折叠轴折叠一次或多次”。

现在，一款可以多次折叠并在每个表面都可以接收触摸输入的手机听起来像是手机设计的一个根本性改变，而且在抱怨手机多年来没有改变的情况下，它可能会受到欢迎。该专利还遵循了苹果已经通过移除按钮进入 iPhone 的方向。我们之前听过很多关于 iPhone 计划使用触觉按钮而不是真正的点击按钮的信息。

也许消费者主要关心的是结构的强度和耐用性，因为您可能无法将这种设备放入iPhone 外壳中。Apple 提到了“透明和不透明材料”，包括塑料、金属、纤维复合材料或透明玻璃或塑料涂层。值得一提的是，专利申请并不一定意味着公司有意制造所描述的产品。还出于营销原因或防止竞争而申请专利。