宾利现在已经开始在其克鲁主要工厂建设“质量中心”和“工程技术中心”，以准备向全电动汽车品牌过渡。与此同时，宾利宣布将于 2026 年推出其首款 BEV 车型——比最初计划晚了一年。

宾利投资 3500 万英镑（略高于 3900 万欧元）的新建筑包括一条模拟 BEV 装配线、一个软件集成中心、一个原型车间、计量测试和一个专注于材料开发的区域。质量中心将占地 4,000 平方米，而工程技术中心预计将更大，达到 13,000 平方米。

这两个设施都应在 2023 年底前完工。届时约 300 名宾利员工将从皮姆斯巷工厂最古老的建筑搬到新的 BEV 装配厂。宾利将新工厂描述为“该品牌为未来电池驱动的电动汽车做准备的一个组成部分”和“下一代、数字化、灵活和高价值制造业务的新基准”。

此外，宾利在同一份声明中宣布将于 2026 年推出其首款 BEV 车型。这意味着电动汽车将比最初计划晚一年。宾利希望到2030 年成为纯电动汽车品牌，并在该日期之前发布总共五款BEV 车型。根据早先的消息，它们都将在克鲁开发。电动宾利很可能基于大众集团相应的电动汽车平台，第一款车型是奥迪 Artemis 项目的衍生产品。

说到这：宾利去年夏天已经提供了其首款电动汽车的设计预览。这表明宾利打算保留前部大而独特的散热器格栅——即使不再需要它。无名车型的车身将与电池和电驱动组件一起在汉诺威制造。喷漆和总装随后将在英国的宾利进行。