与市场上的所有其他电助力自行车不同，mocci (魔骑)智能脚踏车是一款高精密、可持续和颠覆性的创新电动自行车。来自德国的 mocci (魔骑)凭借其完全数字化的智能脚踏车，将智能软件与硬件相结合，创造了一种全新的踏板驱动自行车。

mocci (魔骑)的核心创新在于采用了数字无链驱动单元。该高精密串联式混合动力车的驱动系统基于这样一个概念：踏板驱动发电机为后轮的电动机供能 — 所有操作都不需要链条或皮带。可更换的高性能电池提供额外的支持。通过消除机械动力传输和减少组件数量，mocci 创造了一个非常安全且低维护成本的系统。来自德国的这款创新电动自行车凭借此新系统达到了中国最新的电动自行车标准。

此外，mocci (魔骑) 的创新还体现在，它采用了一种由可回收、经济实惠且极其坚固的塑料制成的结构，而不是钢或铝车架。例如，前后轮和车架仅由一个结构部件制成。生产这种车架的二氧化碳排放量比传统铝车架低约 68%，省掉了涂漆或焊接等加工步骤。由于没有材料混合，回收率约为 95%。因此，可以说这家德国公司造就了一名环保英雄：一款采用时尚标志性设计的全新踏板驱动自行车。

一种新型车辆 — 骑自行车的新方式

在屡获殊荣的设计背后，这款电动自行车还为客户带来许多其他益处：mocci 将骑手及其需求放在首位，创造全新的个性化用户体验、无缝集成以及安全骑行。通过为客户提供多样化的个性化交通解决方案，mocci 适合实现各种市内和运营移动场景。

凭借低停机时间和长达五年的使用寿命，该碳中和智能脚踏车具有巨大的优势。例如，踏板驱动的自行车可用于上班通勤、运送杂货、快递运输，以及作为市内紧凑型服务车辆的附加拖车，或现代校园交通工具。骑智能脚踏车不需要驾照，也不需缴纳因税收或保险而产生的额外费用。