福特将在 2023 年底之前在欧洲提供配备 LFP 电池的 Mustang Mach-E 电动车型。配备新电池型号的电动 SUV 的详细技术和价格尚未公布。但制造商对充电性能的描述令人惊讶。

福特此前也宣布了针对北美的这一步骤。由于这两个版本——一个用于北美和一个用于欧洲——都是在墨西哥制造的，因此大概不需要对生产线进行进一步调整。因此，福特可以使用 LFP 电池制造多少辆汽车将取决于后者的可用性。供应商是宁德时代。

2024 年，LFP 电池还将用于全球主要市场的 F-150 Lightning。除了镍钴锰电池之外，使用成本较低的磷酸铁锂电池应该能让福特更快地提高 Mustang Mach-E和F-150 Lightning的产量。而且，可以说，更高的利润率。

除了更快的生产规模等商业原因外，福特还表示 LFP 电池将减少对镍和钴等原材料的依赖。客户将能够根据他们个人的移动需求选择他们的电动汽车和电池性能。

在这里，这家汽车制造商暗指 NCM 和 LFP 电池之间众所周知的差异，例如 LFP 电池更好的循环稳定性和成本优势。福特表示，它甚至可以帮助降低其电动汽车的售价。然而，LFP 电池的能量密度较低，这就是为什么它们的里程比 NCM 电池短。后者还可以更好地应对低温——尽管福特指出，技术措施可以提高 LFP 电池的耐寒性。

然而，福特关于 LFP 电池“可以承受更频繁和更快的充电”的说法令人惊讶。在目前可用的带有 LFP 电池的 EV 中，充电性能往往低于带有 NCM 电池的车型。例如，特斯拉在其 Model 3 和 Model Y 中使用 CATL 的 LFP 电池。但是：带有 LFP 电池的变体是基本型号，并且电池比 NCM 变体小得多。

目前还不知道福特将如何使用 LFP 电池。到目前为止，福特为 Mustang Mach-E（根据 WLTP 为 440 公里）提供了 76 kWh 的标准续航里程电池和续航里程高达 600 公里的 98.7 kWh 增程电池。

福特最近才宣布投资 35 亿美元在密歇根州马歇尔建设LFP 电池工厂。福特将拥有并经营该工厂，而技术和专有技术则来自宁德时代。