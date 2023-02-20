作为三厢轿车的拓展车型，Wagon具备轿车所有的通用功能，还为消费者提供普通轿车不具备的附加价值。Wagon演变成专门一种轿车车型的代称，以轿车为基础，把后备厢加高到与车顶齐平，大大增加了行李空间。在中国，消费者习惯把Wagon译为“旅行车”。而旅行版，猎装版则是别称，现在这个车型也在中国收获了很多用户，更多电动版车型被推向市场。预计在不久的未来，这个品类将迎来电动车型的大爆发。

名爵MG 5电动版

MG 5的电动版已经在市场上获得不少的用户，也是 2022 年英国第八大畅销电动汽车。随着其他汽车制造商的追赶，MG 已经将这款车型视为主要竞争力所在，并在去年进行了一次修整。

它的前身是一个相当平淡的车型，更新后的 MG 5 是一个完全不同的车型，具有锋利的新面孔、前后 LED 灯和升级的驾驶室。现在还有不错车辆实用能力，使您能够为从冷藏箱到咖啡机的任何东西供电。改款 MG5 EV 提供 2 种车型选择，标准版为电池容量 50.3 kWh LFP（磷酸铁锂）电池组，最大续航里程 320 公里（根据 WLTP 标准），最大马力为 174 匹。另一种为电池容量 61.1 kWh NMC（锂镍锰钴）电池组，容量为 61.1 kWh，最大续航里程 475 公里（根据 WLTP 标准）最大马力为 154 匹，两者最为大扭矩皆为 28 公斤米。根据原厂资料，改款 MG5 EV 使用 DC 直流充电从 5% （SoC） 充至 80%，所需时间为 40 分钟。

蔚来ET5旅行版

蔚来显然正在不断丰富它的真容，蔚来ET5的旅行版已经有谍照出现。新车是基于蔚来ET5打造，所以新车尺寸与造型都将延续蔚来ET5，考虑到新车是旅行系列，所以与ET5最大区别是，新车将拥有更优雅的尾部线条与尾部空间优势，会收纳更多的行李。

动力方面，参考蔚来ET5表现，预计ET5旅行将延续相同动力系统，搭载前后双电机，综合功率为490匹，峰值扭矩为700牛·米，0-100km/h加速时间在4秒左右。续航方面，目前蔚来ET5提供75千瓦时、100千瓦时以及150千瓦时的电池组，对应CLTC续航表现有560公里、710公里和1000公里。

极氪001猎装版

极氪001在外形设计上是标准的电动车风格，车头进行了简化的处理，车后尾箱做了加长，使得外观造型定位于猎装版车型，后排支持座椅放倒，后备箱的容积突破了2000升，并且后尾箱配备了12伏的电源接口。

动力上，极氪001有三种动力版本，分别为超长续航单电机版本、超长续航双电机版本和超长续航双电机版本，在购买建议上还是选择顶配版本，双电机版本最大马力达到544匹，纯电续航里程突破600公里，电池容量达到100度，百公里加速成绩达到3.8秒，无论是加速、续航里程都是属于非常优秀的水平

保时捷 Taycan Cross Turismo

“保时捷 Taycan Cross Turismo 是当今最完整的极速奢华旅行车之一”，空间机器充裕，同时身材也非常劲爆。

与普通的Taycan相比，它的坐姿更高一些，后排头部空间更大，后备箱也稍大一些——座椅升高时为 405 升，座椅降低时为 1,171 升。所有 Cross Turismo 均配备 93.4kWh 电池和全轮驱动，而四大车型系列（包括 4、4S、Turbo 和 Turbo S）的功率输出范围从 469bhp 到 751bhp。

保时捷 Taycan Sport Turismo

关注保时捷 Taycan Cross Turismo，但想要稍微少一点奥迪 Allroad 待遇？Taycan Sport Turismo 的车身高度略有降低，这是个相当流线型的车型，在高端的休旅车型中算是一个另类的存在。

它配备了一个较小的入门级 79.2kWh 电池和一个仅驱动真正车轮的 402bhp 电动机，这意味着起价略便宜。您还可以选择中档 GTS，它位于 4S 和 Turbo 之间，配备 93.4kWh 电池和后偏置 590bhp 电动机，0-62mph 时间为 3.7 秒，最佳电动续航里程可达 311英里。

标致 e-308 SW

标致的设计团队最近忙得不可开交，2021年推出的第三代308也不例外。最初仅适用于汽油和柴油发动机，去年标致宣布将为该车型开始砖面提供电气化车型，于是电动版的旅行车又多了一个选择。

e-308 和 e-308 SW（Sports Wagon 的缩写，仅供参考）将配备 153bhp 电动机和 54kWh 电池，续航里程可达 258 英里，100kW 快速充电允许百分比从20%充到80%只需要 25 分钟，当然您要能找到能够符合充电速度的插头。

在内部，您可以看到标致熟悉的 i-Cockpit，配有高位仪表盘。有些人喜欢它，有些人讨厌它，但是对于空间和实用性，似乎没什么好争论的。

Vauxhall Astra Sports Tourer

我们是新款Vauxhall Astra的忠实粉丝——漂亮的外观、良好的驾驶体验和低廉的运行成本。很自然地，当消费者听说有一个电动版本时，他们的耳朵竖了起来。

Vauxhall Astra Electric 掀背版和 Sports Tourer 与内燃机车型具有相同的时尚外观，动力总成的规格也很熟悉：156bhp 电动机、54kWh 电池、258 英里续航里程。是的，这里进行了大量的 Stellantis 跨平台共享。

Vauxhall 也很快指出，由于电池位于车辆底部，因此行李箱空间没有下降（至少与 PHEV 变体相比），这意味着舱门为 352 升，Sports Tourer 为 516 升。换句话说，有足够的空间进行行李堆放。

奥迪 A6 Avant e-tron

当A6 e-tron概念车于 2021 年 4 月曝光时，我们印象深刻，但也暗暗祈祷它会发布 Avant 版本。这是因为与轿跑风格的相比，休旅车型既美观又实用。

一年后，奥迪发布了 A6 Avant e-tron 概念车。适当的未来主义加入进设计主线。它长 4.96 米，宽 1.96 米，高 1.44 米，虽然奥迪没有给我们任何引导空间的细节，但我们被告知它将成为“空间冠军”。它将基于奥迪的新 PPE 平台，通过两个电动机提供高达 462bhp 和 590lb ft 的扭矩，100kW 电池可行驶 435 英里，充电速度高达 270kW，这意味着仅需 10 分钟即可充电 186 英里。

奥迪 RS6 e-tron

如果有什么比 A6 Avant e-tron 更好，那就是 RS6 e-tron。当然这款车还在打造中。我们至少在设计上有一些线索，奥迪设计主管马克利希特告诉媒体，RS6 将有更宽的轮距和更大的车轮，以使其与即将推出的 A6 e-tron 区分开来。

我们还希望即将推出的 RS6 能够比 A6 e-tron 声称的 0-62mph 时间不到四秒更好，这确实会非常快。超级跑车的性能，实用的包装，拭目以待。

大众 ID.Space Vizzion / ID.7 Tourer

早在 2019 年，大众汽车就在洛杉矶车展上展示了其 ID.Space Vizzion 概念车——一款时尚、未来主义、外观精美的全电动汽车。直到去年，这一切都变得非常平静，当时有消息称大众已经申请了 ID.7 Tourer 名称的专利。

然后，今年早些时候，大众披露了（某种程度上）其 ID.7 轿车。从逻辑上看，ID.7 Tourer 将是轿车的旅行版——而后者似乎即将投产，我们应该不会等太久。同样，细节略微薄弱，但我们确实知道 ID.7 轿车将基于大众集团的 MEB 平台，估计续航里程为 435 英里，因此预计相似。如果它最终看起来像 ID.Space Vizzion 概念车，我们将非常高兴。