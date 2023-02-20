BioSyngen Pte. Ltd.（百吉生物）近日宣布，BRG01注射液获得美国食品药品监督管理局(FDA) Ⅰ/Ⅱ期临床试验许可。BRG01注射液是一款通过基因修饰技术将靶向EB病毒（EBV）抗原的受体表达于T细胞表面而制备成的自体T细胞免疫治疗产品，用于治疗复发/转移性鼻咽癌。

BRG01鼻咽癌免疫细胞治疗药品此次获得美国FDA临床试验许可之前，已于2022年12月14日获得中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的临床试验默示许可，此外，2023年1月8日，新增适应症针对EBV阳性淋巴瘤临床试验申请已获得CDE受理。

百吉生物拥有在美国FDA18年新药审评工作经验的新药注册VP副总裁Dr. Han表示：“FDA此次的认可对百吉生物是一个重大里程碑，我们为公司多条全球首创产品管线取得的重大里程碑感到自豪，国际多中心临床试验将在新加坡国家癌症中心与中山大学肿瘤防治中心等开展，为未来的全球商业上市奠定基础。”

百吉生物临床试验主要研究者–中山大学肿瘤防治中心内科主任张力教授表示：“BRG01是针对EBV阳性肿瘤的全球首创T细胞药物，很期待它在I/II期临床上的表现。”

百吉生物目前已有多条管线进入IIT/Ⅰ期，并将于今年内在中国、美国、新加坡三地陆续有针对肝癌、结直肠癌、胃癌、食道癌、胰腺癌等癌种的药品进入Ⅰ/Ⅱ期临床试验。