根据中国信通院发布的最新报告，2022年12月，国内市场手机出货量2786.0万部，同比下降16.6%，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4%，占同期手机出货量的83.4%。2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。

以下为详细内容：

一、国内手机市场总体情况

2022年12月，国内市场手机出货量2786.0万部，同比下降16.6%，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4%，占同期手机出货量的83.4%。

2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。

2022年12月，国内手机上市新机型42款，同比下降25.0%，其中5G手机18款，同比下降25.0%，占同期手机上市新机型数量的42.9%。

2022年全年，上市新机型累计423款，同比下降12.4%，其中5G手机220款，同比下降3.1%，占同期手机上市新机型数量的52.0%。

二、国内手机市场国内外品牌构成

2022年12月，国产品牌手机出货量2198.4万部，同比下降22.8%，占同期手机出货量的78.9%；上市新机型40款，同比下降20.0%，占同期手机上市新机型数量的95.2%。

2022年全年，国产品牌手机出货量累计2.29亿部，同比下降24.7%，占同期手机出货量的84.2%；上市新机型累计386款，同比下降11.9%，占同期手机上市新机型数量的91.3%。

三、国内智能手机发展情况

2022年12月，智能手机出货量2683.9万部，同比下降17.9%，占同期手机出货量的96.3%。2022年全年，智能手机出货量2.64亿部，同比下降23.1%，占同期手机出货量的97.1%。

2022年12月，智能手机上市新机型33款，同比下降28.3%，占同期手机上市新机型数量的78.6%。2022年全年，智能手机上市新机型累计351款，同比下降13.1%，占同期上市新机型数量的83.0%。