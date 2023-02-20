近日，个性化汽车品牌 CYBERSPACE 超境汽车宣布完成近亿元 Pre-B1 轮融资，本轮融资由瀚晖资本领投，海珠城发集团、越秀产业基金跟投，光源资本担任财务顾问。

成立于2015年的超境汽车专注于整车个性化定制与个性化改装车等业务，致力于导入新型研发与生产技术的研究及应用，探索推进行业标准与汽车文化的普及。

目前，超境汽车已成功推出现象级产品赛博坦克300，一经发布立即获得全行业和广大消费者的关注，限量发售的3000台赛博坦克300售罄仅用时14分钟，同时收获数十万实名意向订单。整车产品方面又有“赛博骑士”新品亮相。

超境汽车现已形成未来3年的全系产品规划，除赛博坦克300、赛博骑士等硬派越野车型外，超境汽车也正着力将产品再造能力带入新能源汽车领域，2023年度将发布两个全新车型产品。预计在2025年，超境汽车将实现至少7款车型同时在售的产品序列目标，此外，超境汽车将在2023年启动线下体验中心建设，主要布局一线和新一线城市。

超境汽车创始人兼 CEO 刘书麟表示：“在扩大内需和消费升级的大背景之下，产业升级和创新赋能将是这个时代的企业必修课题，在这个时机之下，超境汽车的个性化定制能获得新老股东的认可，不仅意味着资本市场对定制化汽车的前景充满信心，也是更进一步夯实超境汽车在定制化汽车领域持续研发的领先优势，同时为超境汽车未来深度布局供应链带来关键性支撑。作为定制化汽车引领品牌，超境汽车始终践行“以颠覆式创新推动个性化定制汽车行业发展”的企业使命，并带着“让世界上没有同样的两台车”这一品牌愿景，用极致的产品再造能力持续满足用户的个性化需求。”

海珠数字创投副总经理郑晓锋表示：“海珠数字创投作为海珠城发集团下属区属基金化投融资平台，围绕区内重点产业领域，通过‘母基金+子基金’的运作模式，联合头部投资机构、产业龙头机构、知名科研院所，搭建覆盖种子轮、VC、PE、Pre-IPO 全链条的投资生态圈。我们非常看好超境的商业模式，以及未来国内定制化汽车市场的前景。同时，超境团队的专业实力、出色的数字化运营管理能力、和业内稀缺的全链路体系，都加强了我们的信心。期待与超境汽车继续共同为海珠创造价值，共谋发展。”

光源资本副总裁罗锟表示：“近年来，汽车在智能化方向得到长足的发展，但与此同时仍不能忽视汽车产品所具有的极其强烈的消费属性。随着新能源时代的到来，汽车工业供应链条日趋成熟，造车门槛显著降低，行业也正在进入‘造车易，卖车难’的内卷时代，如何做出令消费者喜爱的产品是所有人面临的难题。但换个思路来看，汽车工业有了向消费供应链趋近的土壤，也孕育着各种新模式的机会。和书麟的第一次见面，就深深被他创新性的商业构想所折服。超境高效利用现有供应链快速实现产品打造，连续发布赛博坦克和赛博骑士等独树一帜的热门车型。他对汽车市场和美学的理解，都令人赞叹。恭喜超境完成本轮融资，持续引入强援，期待超境的新产品继续大放异彩。”