上海多宁生物科技股份有限公司（多宁生物）宣布，公司与上海浚真生命科学有限公司（浚真生命科学）达成战略合作，获得其细胞计数仪全线产品的全球独家权益，包括已上市的CytScop PRO和CytScop MINI智能细胞分析仪。

细胞计数仪应用于疫苗、抗体等生物制药产品从研发至商业化生产的各个环节，可实时监测细胞密度和活率，及时了解细胞的生长状态。为保证全生命周期数据的完整性与可追溯性，达到更具一致性、稳定性的测试结果，浚真生命科学开发了多款细胞计数仪，其新一代CytScop PRO智能细胞分析仪具备全自动、高通量、智能化、双荧光以及数据完整可追溯的优势，可大幅降低人工计数导致的误差，快速获得可靠、稳定的测试结果。

“细胞计数是细胞培养过程中必不可少的步骤。浚真细胞计数仪的纳入，将在完善多宁细胞培养板块产品组合的同时，与培养基等产品发挥协同作用，为生物制药行业提供更行之有效的综合解决方案。”多宁生物董事长兼首席执行官王猛表示：“此外，浚真的核心团队组自国际一流高校，具有深刻的行业洞见和高效的研发协作体系。我相信双方的密切合作，能发挥1+1>2的效用，让我们在细胞培养乃至整个生命科学领域，跻身国际前列。”

浚真生命科学创始人冯子寅表示：“感谢多宁生物的持续支持与认可，让我们更加有信心成为以细胞分析为代表的生命科学仪器国产化的创新者。在多宁生物的加持下，浚真团队将进一步加强核心技术的研发，扩充产线，提升交付水平以及开拓海外市场，满足迅速增长的客户需求。”