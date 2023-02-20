美国感应充电技术供应商HEVO宣布与Stellantis合作。PSA 和 FCA 的合并希望开始为 Stellantis 电动汽车无线充电。

HEVO 看起来相对较新，但自 2011 年以来一直致力于电动汽车的无线充电。不过，Stellantis 的交易是迄今为止最大的一笔交易，并且已经在进行中。首先，HEVO 和 Stellantis 将在今年演示无需插电即可为克莱斯勒 Pacifica PHEV 充电。他们还提到了一个 50 kW 的无线快速充电项目，但没有详细说明。

HEVO 声称其技术具有 95% 的效率等级（第三方认证），并且符合 SAE 和 UL 无线充电标准。他们的名字是 Hybrid and Electric Vehicle Optimization 的缩写，反映了公司诚实、同理心、远见和乐观的价值观。

Stellantis 成立于 2021 年，将 Groupe PSA 的标致、雪铁龙、DS 汽车、欧宝和沃克斯豪尔品牌与 FCA 的菲亚特、克莱斯勒、道奇、公羊、吉普、阿巴特、阿尔法罗密欧、蓝旗亚和玛莎拉蒂合并。HEVO 的首席商务官 Vic Peltola 在交易中表示，他们“因 Stellantis 的承诺而充满活力”，并强调了多样化的产品阵容。与 Stellantis 合作的演示项目将在公司位于密歇根州奥本山的办公大楼内展示克莱斯勒 Pacifica PHEV 的 2 级无线充电。

HEVO 总部位于纽约市布鲁克林。其他交易包括一份合同，提供 100 多个无线电动汽车充电站，为在纽约的 Dollaride 出租和叫车的货车充电。该项目由清洁交通准入计划 (CTAP) 资助。HEVO 表示，每天有 120,000 名通勤者依靠美元货车网络将他们连接到纽约市的公共交通枢纽。1000 万美元的 CTAP 奖金将资助这些车队的电气化，包括 HEVO 的充电基础设施。

12 月，HEVO 还与澳大利亚右驾汽车再制造商 AUSEV 建立了合作关系。两家公司将在澳大利亚市场展示无线充电技术。