根据马来西亚科技与创新研究加速器（MRANTI）日前发布的一份内容显示，在2023年的无人机就绪指数（Drone Readiness Index，DRI）全球排名中，马来西亚已从去年的30名提升至了21名。而作为结果，MRANTI指出，马来西亚也因此成为了东南亚地区中DRI指数排名第一的国家。

其中，MRANTI强调，就本次数据而言，马来西亚的无人机核心就绪度在DRI中提高了29个百分点，达到60%，而这高于上年的31%。基于这种变化，MRANTI认为，马来西亚正在快速发掘其无人机技术的潜力。

MRANTI也进一步指出，马来西亚DRI指数的变化是该国无人机行业走上明确增长道路的一种体现——于此，到2030年，该行业有望为马来西亚的GDP贡献114.5亿美元的份额，并从中创造出10万个就业机会。

MRANTI介绍称，每年定期更新的DRI指数是无人机年度监管报告中的一部分，而该年度监管报告隶属于无人机行业洞察（DII）调研。据了解，DRI会从适用性、运营范围、人力资源、行政基础设施、认证、空域整合六大方面对考察国进行评级。其中，马来西亚在适用性、人力资源和认证方面达到了100%的评级，但在运营范围（50%准备就绪）、空域整合（40%准备就绪）和行政基础设施（25%准备就绪）方面存在着一定的提升空间。

作为这一变化的背景，MRANTI首席执行官Dzuleira Abu Bakar称，马来西亚在DRI方面的进展也是《2022-2030年马来西亚无人机科技行动计划（MDTAP300》以及其他涉及到的多个机构和利益相关者积极合作的早期成果之一。而体现在具体方面，MDTAP30计划重点关注于国家无人驾驶交通管理系统、数字化无人机注册端口、用于关键领域的特型无人机、相关人才培育等方面的开发与完善。

值得一提的是，作为MDTAP30计划的协调机构和秘书处，MRANTI在2021年启动了一个名为Area57的项目。据悉，Area57是一个促进马来西亚无人机行业发展的卓越中心。建设完成后，占地6英亩的Area57将拥有用于设计&模拟、原型开发&制造、服务&维护、培训&测试、设备认证等场景的相关设施。

此外，为了加速马来西亚无人机产业的发展，该国的科技创新部（MOSTI）还启动了国家科技创新沙盒（NTIS）项目。据悉，NTIS项目主要专注于实时环境中的技术开发和测试。而基于NTIS，公司也可以获得商业化融资、监管协助和市场开发方面的支持。

有数据指出， 2020年到2022年期间，NTIS已向19家马来西亚无人机公司提供了约226万美元的资金，而这些无人机公司广泛分布在农业、医疗、基础设施、安全监控等多个领域。