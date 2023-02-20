瑞士火车制造商 Stadler 将把第一辆电池电动火车带到美国。公司宣布与犹他州立大学 (USU) 和 ASPIRE 工程研究中心签署开发合同。测试将基于“Flirt Akku”火车模型。

“Akku”在德语中是可充电电池的缩写，Stadler Flirt Akku 列车是一种在车顶安装电源组的客运列车。如果有架空线路，牵引电池可以在运行期间充电，否则在选定地点。ABB 从 2021 年开始交付储能系统，可以在车厂用 400V 或 1,000V 充电。在纯电池驱动模式下，最高时速为 140 公里/小时，续航里程为 100 公里或 62 英里。

Stadler 于 2018 年10 月引入了这一概念，作为非电气化或部分电气化线路的设计。110 辆 Flirt Akku 列车已在多家铁路公司投入运营，其中大部分在德国。

然而，新的美国项目尚属首次，Stadler、USU 和 ASPIRE 旨在开发、构建和测试适合美国市场的 Flirt Akku 模型。“这需要大量的研发工作，”Stadler 说，以使车辆适应美国的基础设施和国家法规。几十年来，美国历史上开创性的铁路已经衰败。此外，几乎没有升级，因此大多数铁路线仍未电气化，所以这是个很大的发展机遇。