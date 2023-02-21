新加坡金融科技服务商Aspire近日完成1亿美元的C轮融资，本轮投资方由Lightspeed和红杉资本SEA领投，PayPal Ventures、腾讯、LGT Capital Partners、Picus Capital和Mass Mutual Ventures跟投。

本轮融资是继2021年完成1.58亿美元的B轮融资之后的再一次资本扩张，公司表示本轮资金将用于产品开发，区域业务拓展和团队建设。

Aspire是CEiC在东南亚布局的重点金融科技项目之一。公司成立于2018年，旨在为中小型企业提供营运资金贷款，并提供多种金融服务，包括跨境支付、虚拟银行账号、费用和发票管理等解决方案。迄今为止，Aspire已经为东南亚的15000多家初创企业和中小型企业（SMB）提供了相关服务。其服务客户涵盖了广泛的行业，包括IT、前沿科技和商业公司等。

“东南亚地区的中小企业是东南亚国家经济健康的最大贡献者之一，近 7000 万中小企业贡献了东南亚 GDP 的 35%, 越来越多的中小企业开始采用更加数字化的方法来管理运营活动, Aspire的市场空间巨大，”CEiC合伙人谷秉泽表示，“Aspire的产品和技术过硬，同时又能敏锐地发现企业新的需求和痛点，及时地为中小企业提供了实用性强的数字化管理产品，集合了财务花销和财务审批的不同平台终端，大大提升了客户的运营效率，同时也提升了客户对Aspire的黏性。”

目前Aspire已经集成了Xero、Quickbook、Netsuite、Accurate、Jurnal等主流会计软件，能够帮助企业一站式地解决财务运营中遇到的问题。Aspire联合创始人兼首席执行官Andrea Baronchelli表示，在过去的12个月里，Aspire的支付总额翻了三倍，高达120亿美元。经过四年多的高速成长，Aspire已成为东南亚B2B金融科技领域的头部玩家之一，拥有完整的端到端产品闭环体系与广泛的客户群，这也是本轮融资吸引了众多知名投资机构的原因之一。