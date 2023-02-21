根据CINNO Research发布的最新数据，2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%，环比增长57%，同比、环比持续双增长。

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在过去的一年里，折叠屏手机在持续低迷的智能手机市场中逆势大增，年度销量再创新高，根据CINNO Research数据显示，2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144.4%，成为2022年智能手机市场为数不多的亮点之一。

进入2023年，中国折叠屏手机细分赛道持续表现强劲，迎来“开门红”，根据CINNO Research数据显示，2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%，环比增长57%，同比、环比持续双增长。

品牌竞争格局：OPPO 销量大增，成市场黑马

以品牌来看，2023年1月OPPO表现最为抢眼，销量同比大幅增长483%，跃居中国折叠机市场No.1，其去年底上市的OPPO Find N2、OPPO Find N2 Flip市场表现强劲，尤其是其首款竖折新品Find N2 Flip当月销量跃居国内折叠手机市场单机销量冠军；华为折叠手机销量同比下降33%，排名跌至国内第二，主要因华为2022年上下折新品Pocket S上市时间早于其上一代P50 Pocket，而P50 Pocket上市后销量表现主要体现在2022年1月，造成同期高基数；三星销量排名第三，同比增长51%，其在去年第四季度持续推出折叠新品，共发布5款折叠新机，依旧是业内折叠产品线最为丰富的领军品牌；荣耀折叠手机销量同比大增569%，Top7品牌销量同比增长最大，主要受惠于其折叠新品Magic Vs良好的市场表现。

从市场份额来看，2023年1月OPPO以30%的份额跃居国内市场No.1，同比上升22.1个百分点，Top7品牌市场份额上升最大，主要受惠于OPPO Find N2、OPPO Find N2 Flip强劲的市场表现，OPPO成为国内折叠手机市场的黑马，其折叠手机渗透率增至近4%，同比上升3个百分点；华为市场份额达25.7%，同比下降33.2个百分点，随着国内折叠手机市场规模的持续扩大，越来越多新品的推出，华为折叠手机一家独大的局面被打破，逐渐形成“三足鼎立”的市场格局；三星市场份额23.2%，同比微跌0.5个百分点，依靠其在中国市场的机海战术，市场份额稳定；荣耀市场份额12.8%，同比上升9.8个百分点，其新一代折叠机型Magic Vs市场表现明显优于其上一代；小米/vivo市场份额分别为4.8%/2.7%。

折叠屏形态趋势：竖屏折叠占比持续提升，OPPO 份额同比增长最大

竖折以其便携、软件适配简单、价格低等多种优势快速抢占市场。根据CINNO Research 统计数据，2023年1月中国折叠手机竖折形态销量占比42%，同比上升2个百分点；其中OPPO份额从无增至44%，排名第一，主要受惠其首款竖折产品OPPO Find N2 Flip上市后销量带动；华为份额31%，同比下降44个百分点，份额由OPPO抢占；三星市场份额23%，同比下降2个百分点。

折叠屏价格走势：均价快速下跌，5,000-9,999元价位段销量快速攀升

2022年新上市折叠机型绝大部分起步价都下探至四位数水平，带动万元以下折叠机份额快 速攀升。根据CINNO Research统计数据，2023年1月中国折叠手机市场15,000元以上产品销量占比12%，同比大幅下降26个百分点；10,000-14,999元销量占比由去年同期的12%下降至7%；5,000-9,999元价格区间销量占比同比大幅增长31个百分点，超过八成，至81%。以销量大幅增长的5,000-9,999价格区间来看，OPPO以47%的份额排名第一，同比上升31个百分点。其首款折叠手机产品Find N首次将折叠手机产品价格下探至7K档位，性价比优势明显，而去年上市的新机Find N2 Flip价格来到6K元档位，让折叠机价格更亲民，有望整体带动折叠机市场销量的持续上升。