电池回收企业Ecobat将建设其第三个锂离子电池回收设施，这也是该公司在北美的第一个此类设施。位于亚利桑那州卡萨格兰德的新工厂预计最初每年将生产1万吨再生材料，并计划扩大产能，以满足日益增长的锂离子电池回收需求。

Ecobat首席执行官Marcus Randolph表示：“我们很高兴能够在亚利桑那州卡萨格兰德建立新工厂，扩大我们的全球锂离子电池回收业务足迹。与我们在德国和英国的锂离子电池回收设施一样，这座设施是Ecobat战略中的一座重要里程碑，旨在将锂离子电池回收业务发展到相当规模，就像我们领先世界的铅蓄电池回收业务一样。”

Ecobat卡萨格兰德设施将为达到使用寿命的锂离子电池寻找新用途，通过诊断、分类、粉碎和材料分离，生产含有锂离子电池中宝贵材料的浓缩黑色物质。 该设施距离现有的亚利桑那州Ecobat资源工厂约一英里。该工厂15年来由训练有素的员工使用最先进技术进行阳极制造。新项目预计于今年第三季度启动。

亚利桑那州商务管理局总裁兼首席执行官Sandra Watson表示：“随着又一个全球电池创新企业的加入，亚利桑那州已成为储能和回收技术的中心。凭借这一最先进的设施，Ecobat卡萨格兰德工厂将扩大亚利桑那州的可持续发展足迹，同时扩大我们的电池行业，并创造技术型就业岗位。”

Ecobat拥有国际标准化组织（ISO）在环境、安全与健康、质量和能源管理系统方面的重要认证。公司在北美市场的扩张巩固了其为先进电池技术提供可持续的二次回收解决方案的承诺。

卡萨格兰德市长Craig McFarland表示：“祝贺Ecobat，感谢你们将业务和工作岗位带到我们的社区。经常有人问我，等我们完全实现向电动汽车的转型并不得不处理旧电池时，我们该怎么办！ 这个新的锂离子电池回收厂作为一个极佳实例显示了契合我们需要的解决办法：一家在我们社区获得成功并且扩大可持续经营的公司。我们欢迎他们在卡萨格兰德市设立第二处运营设施，并赞扬他们努力在其行业中采用可持续做法，同时为寻找就近工作机会的居民提供就业机会。”