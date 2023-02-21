总部位于美国加州的全球共享智能电动出行生态系统公司Faraday Future Intelligent Electric Inc.今天宣布，将在投资人资金如期到位后，于2023年3月30日在位于加州汉福德的FF ieFactory California开始生产（“SOP”）旗舰电动车产品FF 91 Futurist。

按照预定计划，在投资人资金如期到位后，FF ieFactory California制造的首批车辆将于4月初下线，并于4月底前向首批用户交付。

“这次SOP无疑将是FF成立以来最重要的历史性时刻。在这里，我们要向所有支持我们的人表达最真诚的感谢和敬意，感谢各位坚定不移的支持”，FF全球CEO陈雪峰表示，“现在，一旦公司投资人资金如期到位，公司就拥有了FF 91 Futurist开始生产所需的所有资金，同时，所有生产设备也均已到位。FF正与众多世界级设备供应商合作，以支持FF在今年4月开始交付车辆。”

同时，Faraday Future计划在4月的最后一周举办 “2023年Faraday Future全球供应商峰会”，邀请FF的全球合作伙伴共同见证FF 91 Futurist生产交付的历史性里程碑，并与全球合作伙伴分享公司的共同目标和成功的喜悦。我们将在本次供应商峰会上宣布新的共享业务计划，包括 “FF Industrial Chain Strategic Alliance” (FF产业链战略联盟) 和 “FF Supplier Par” (FF供应商伙伴)，通过产业链资本合作分享FF智能电动出行的成果和利益。

随着“FF Supplier Par” (FF供应商伙伴)计划的引入和实施，FF将与全球供应商伙伴更紧密地团结在一起，共同创造智能电动出行时代的“性能+奢华”的领导地位。另外，该计划还将创造资本价值，并与供应商伙伴分享公司的共同成功。