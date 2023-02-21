近日，中兴通讯联合中移（杭州）信息技术有限公司、中国移动通信集团广东有限公司共同推出的智慧中屏新品S100V和S100V7，在广东省规模商用。通过和中国移动的深度定制，智慧中屏已汇聚智慧家庭丰富业务，助力运营商打造家庭生态入口。

控制入口：智慧中屏通过接入中国移动Andlink平台，支持WiFi、蓝牙、红外三种连接方式，可操控包括控制类、安防类、家电类等多种智能设备。一语直达，轻松控制空调、台灯、窗帘、电视、摄像头、插座等100+款智能家电；预设会客、观影、离家等多种模式，与智能设备形成场景化联动。全屋智能一呼百应，父母孩子都会用。

看家入口：打造智能家庭三重看护，带来多重安全保障。智慧中屏内置200万高清前置摄像头，可通过手机APP实时查看家内情况，异常事件手机实时告警，支持云存回看。联动智能门铃，中屏自动响铃并弹出实时画面，不开门即可看清门外事、问清门外人，保障居家安全；支持绑定摄像头等看家设备，随时掌控家中异动。同时接入社区门禁系统，按房间号语音呼叫直达中屏，支持用户一键远程开门，访客进出更便捷。

内容入口：汇聚海量资源，轻松享受中国移动智慧家庭平台提供的140+技能服务，已完成包括魔百和终端、咪咕视频、移动看家、爱家健康、和家智话、爱家教育、移动云盘、咪咕音乐、智能家居等9款移动自有业务的承载适配。接入咪咕视频，内含过亿影视资源，更有经典戏曲、相声小品、100+央视卫视直播随心看。深度定制特色健康业务，为老年群体提供健康监测、医疗问诊、服务查询等专业服务。功能完善，满足不同家庭成员使用，全面打造智慧家庭生活全能管家。

智慧中屏S100V系列是全新的带屏触控智能音箱，分别采用10.1英寸和7英寸IPS高清触摸屏，分辨率为1280×800和1024×600，多点触控、操作流畅、满足家庭多场景使用。采用双频Wi-Fi配置，网络连接更稳定，兼容性更好；扬声器采用钕铁硼内磁并搭配大容积音腔，音质饱满全面，声学算法性能更优，带来高保真音效体验。