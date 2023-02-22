2月22日20:00，“超次元 新潮玩”2023华硕天选新品发布会，2023款全系天选游戏本正式发布，更有天选姬与游戏主播周淑怡的梦幻联动。2月22日22:00，包括天选4 Plus、天选4酷睿版、天选4锐龙版、以及天选4R在内的多款游戏本新品正式开售。

2023年华硕天选4游戏本，全系升级，性能进阶。至高配备最新发布的NVIDIA GeForce RTX 4070笔记本电脑GPU，支持双显三模显卡热切换。CPU方面，酷睿版至高搭载13代英特尔酷睿i9处理器，锐龙版至高搭载AMD锐龙7940处理器。魔幻青与日蚀灰配色，机身重约2.1kg，并全系支持100W PD快充。

GeForce RTX40系列GPU加持 顶级画质跃然眼前

此次发布的游戏本新品全系搭载NVIDIA GeForce RTX 40系列笔记本电脑GPU，其由更高效的NVIDIA Ada Lovelace架构提供动力支持，借助AI驱动的DLSS 3技术可实现性能质的飞跃。得益于全景光线追踪技术加持，缔造栩栩如生的虚拟世界。此外，Max-Q技术可优化系统性能、功耗、电池续航时间和音效，实现峰值效率。

DLSS是AI驱动图形领域的革命性突破，可大幅提升性能。DLSS 3由GeForce RTX 40系列笔记本电脑GPU所搭载的全新第四代Tensor Core和光流加速器提供支持，可在不影响画质和响应速度的前提下，利用AI创造更多高质量帧，实现速度穿越.

天选4 高能配置释放高燃能量

天选4酷睿版至高搭载13代英特尔酷睿i9-13900H处理器，采用14核心20线程规格设计，睿频频率可达5.4GHz。显卡配备NVIDIA GeForce RTX 4060笔记本电脑GPU，最高可实现140W满功耗释放，在实时光线追踪以及DLSS 3技术支持下，游戏画面更加生动逼真，2K游戏流畅运行，战力大增，同时还支持双显三模显卡热切换，无缝切换战斗模式。

内置的冰川散热架构，由双84叶片Arc Flow绝尘风扇+四出风口+五热管组成，支持智能降噪技术。采用15.6英寸2.5K 165Hz电竞屏，拥有3ms疾速响应、G-SYNC防撕裂技术、100% DCI-P3色域覆盖等特性，可助玩家把控战场中的每一丝细节。

接口方面，天选4游戏本拥有雷电4、全功能Type-C、HDMI2.1、双USB-A 3.2、RJ45等丰富接口，各类设备轻松扩展。机身内置90Wh大容量电池，支持100W PD快充。外观延续了二次元动漫风格设计，机甲元素以及四向指示灯得到保留，提供日蚀灰和魔幻青两种配色，整机轻约2.1kg，出行携带也毫无负担。

天选4 Plus游戏本 大屏高帧畅玩

天选4 Plus游戏本适合追求大屏畅玩体验的玩家，其采用17.3英寸IPS广视角电竞屏，最高支持2.5K分辨率、240Hz刷新率，拥有3ms疾速响应以及G-SYNC防撕裂技术，高清晰度+高流畅度让视觉沉浸感更强。

配置方面，搭载13代英特尔酷睿i9-13900H处理器，显卡配备GeForce RTX 4070笔记本电脑GPU，8GB显存容量，同时支持全新DLSS 3、双显三模显卡热切换技术。能效逆天，超低功耗。

此外，天选4 Plus还拥有冰川散热系统、100W PD充电、双扬声器等配置规格，全面出彩的大屏游戏本让畅玩更尽兴。

天选4锐龙版 强大核心激发战力极限

天选4锐龙版兼具性价比和高性能表现，其搭载AMD锐龙7 7735H平台，拥有8颗大核心与16线程，单核至高可达4.75GHz。显卡可选GeForce RTX 4060/4050笔记本电脑GPU，在第四代Tensor Core、第三代RT Core助力下，游戏大作无压力畅玩。

天选4锐龙版的细节配置也相当全面，屏幕采用15.6英寸FHD电竞屏，支持144Hz刷新率、100% sRGB色域覆盖，画面观感更为真实；杜比全景声搭配双扬声器可营造立体环绕声，为玩家带来沉浸式听觉盛宴；机身配色依旧有魔幻青、日蚀灰可选。

天选4R游戏本 潮玩新次元游戏本

本次华硕还推出了全新天选4R游戏本，首次采用AMD超威卓越平台。搭载AMD锐龙7 7735H处理器+AMD Radeon RX7600S显卡的配置组合，能为3A游戏提供强大性能助力。屏幕采用16英寸165Hz高刷IPS屏，16：10黄金比例+四面窄边框设计带来90%超高屏占比。

散热上，天选4R采用了双风扇+四出风口+六热管的豪华散热组合。同时拥有16GB DDR5内存、杜比全景声、90Wh大容量电池、100W PD充电以及炫彩影刃键盘等亮点，为玩家带来优异的游戏竞技体验。

华硕天选4系列于2月22日晚22:00正式开售。