荷兰太阳能汽车初创公司 Lightyear 宣布成立一家新公司，将完全专注于 Lightyear 2。但尚未就所有细节进行谈判，破产管理人尚未批准。根据 Lightyear 的说法，已经产生了足够的资金来为新公司创造“坚实的资本基础”。这是通过“我们忠实的投资者社区的持续支持和努力”实现的。许多投资者，包括私人投资者，都加入了个人投资者集团（IIG）。

IIG 发起人 Arnoud Aalbersberg 说：“我感到欣慰的是，我们能够通过在一天内从一开始就开始冒险的投资者中筹集到 800 万欧元来促进这次重新启动。” “这表明我们坚信为更广泛的受众打造太阳能电动汽车，减少对电网的依赖。”

他说，知识产权将作为新公司的抵押品。这是通过一种特殊的公司结构实现的，在这种结构中，知识产权由一家公司持有，而不是负责运营（包括生产）的公司。未来几天，Lightyear希望与包括破产管理人在内的所有相关方制定所有细节，并尽快公布进一步的信息。

然而，涉案知识产权显然已被质押。Invest-NL 公司领导着一个由前知识产权承诺持有人组成的财团。然而，Lightyear 可以依靠 Invest-NL 的支持：“感谢许多人的努力，我们很高兴 Lightyear 能够继续其使命，”Invest-NL 首席执行官 Rinke Zonneveld 说。“去年 Invest-NL 对 Lightyear 进行了大量投资，因为我们相信其技术的潜力。挑战依然严峻，但公司也面临巨大机遇。我们希望与所有相关人员一起使 Lightyear 取得成功。”

1月底，负责生产 Lightyear 太阳能汽车的运营公司 Atlas Technologies 被荷兰法院宣布资不抵债。此前，这家陷入财务困境的公司已停止生产首款车，以便将所有资源集中在计划中的量产型Lightyear 2 上。