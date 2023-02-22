保时捷已开始开发电池电动 Cayenne。然而，与电动 Macan 一样，内燃机车型暂时将同时提供。

根据最新消息，纯电动 Cayenne 将于 2026 年推出。与计划于 2024 年首发的电动 Macan一样，电动 Cayenne 也将使用 Premium Platform Electric (PPE)与奥迪共同开发。Macan 将使用总容量约为 100 kWh 的电池，驱动功率为 450 kW。更大、更高定位的 Cayenne 很有可能再次超过这些值。

此外，根据Autocar 的信息，Macan 和 Cayenne 之间还有另一个相似之处：电动 Cayenne 可能会与更高级的内燃机 Cayenne 一起提供，至少在最初是这样。电动 Cayenne 可能还会获得诸如充电、永磁同步电机以及来自 Macan 的全轮转向和扭矩矢量控制等功能。

凭借 Macan 和 Cayenne，保时捷最畅销的车型系列将实现电气化。SUV车型连续几年占据最大份额，而跑车和轿车则落后于Macan和Cayenne。这就是为什么制造商还计划推出一款定位比 Cayenne 更高的新电动车型：据报道，保时捷的新电动旗舰将在 2027 年以七座豪华跨界车的形式推出。

但其他车型系列也越来越多地实现电气化：第二代 Taycan 也计划在 2027 年推出。其他即将推出的保时捷电动汽车包括电动 Panamera 和保时捷 718中置发动机跑车，正如已经正式确认的那样，它们将从本世纪中期开始以全电动形式独家提供。