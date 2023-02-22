近日，重庆博腾制药科技股份有限公司创新药研发生产一体化基地项目签约落户张家港保税区。张家港市委书记韩卫，张家港市委副书记、市长蔡剑峰及相关市领导和委办局负责人，博腾股份董事长、总经理居年丰，高级副总经理吉耀辉，副总经理、财务负责人陈晖，副总经理王丰平，副总经理、董事会秘书皮薇，工程副总经理马雄斌等出席活动。

此次签约的创新药研发生产一体化基地项目，一期计划总投资25亿元，项目占地面积约248亩，业务主要包括创新药医药中间体和原料药的研发及生产，主要客户为跨国制药公司、欧美中小型生物制药公司及国内创新药公司。

韩卫在致辞中表示，张家港打造“物质文明和精神文明相协调”的中国式现代化县域先行区，离不开优质项目的强力支撑、离不开优质企业的鼎力支持。希望博腾股份以此次签约为契机，加快推进项目落地建设，力争早开工、早投产、早见效，在生物医药“新赛道”上展现更大作为。保税区要主动服务、靠前服务，为项目建设、企业发展加油提速、保驾护航。张家港市委、市政府将一如既往当好企业的“最强后盾”，全力营造一流营商环境，与广大企业家携手同行、共创大业，合力谱写港城现代化建设的崭新篇章。

居年丰在致辞中表示，近年来，博腾股份坚持重庆-上海双总部、齐发力的策略，持续加大在长三角的布局，张家港就是这一策略极为重要的一环。在前期多轮洽谈中，企业深深感受到了张家港市委、市政府坚定不移实施生物医药的发展战略决心，以及城市舒心安心的营商环境，坚信博腾股份在张家港投资兴业的选择是明智之举。下一步，公司将精益求精地把基地项目规划好、建设好，力争早日建成、早日达产、早出效益，为张家港生物医药产业发展添砖加瓦。