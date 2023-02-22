根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Miniclip旗下SYBO Games《Subway Surfers 地铁跑酷》以近2300万次下载，位列1月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了18.7%的下载量；其次是中国iOS市场，占11.5%，以及巴西市场占7%。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场）

King《Candy Crush Saga》以超过2100万次下载排名第2。印度是该游戏第一大市场，贡献了30.7%的下载量；其次是美国市场，占7.2%，墨西哥市场以5%紧随其后。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、Garena《Free Fire》和EA《FIFA Soccer》。

2023年1月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为50亿次，与去年同期相比下降2%。印度市场以近8亿次下载排名第1，占全球总下载量的15.8%。巴西市场以8.7%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占8.1%。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。