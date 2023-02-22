2月22日， 律商联讯风险信息（LexisNexis® Risk Solutions）发布《支付失败的实际影响报告》，分析全球跨境付款的表现，剖释共400名付款行业行政主管的见解。受访者来自亚太地区、欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和北美地区，并代表市场领先的企业和金融机构。

超过 70%的受访者表示对其付款失败率不满意。近三分之二的受访者（64%）指出，支付中断或支付失败对员工的工作量有负面影响。支付失败或延迟更会衍生不同成本，每笔支付被拒或修复中断支付的平均成本为 12.10 美元。这成本部分是由于大企业的费用较高，以及涉及收费更昂贵的银行或更先进的解决方案。

银行收款人姓名和地址细节出现问题，是导致付款延迟或失败的最常见原因（21%）。这些细节要以人工检查最大付款元素的数据，而 72%的受访者表示仍然依赖人工确认这些数据。

企业和金融机构依赖于直通式处理（STP）的特殊比率。STP 是一种无需人工干预的自动电子支付流程，能够保护关键供应链的完整性，也为客户提供更顺畅的体验。数字化在付款领域上加速发展，提高了客户和供应商对支付体验的期望。因此，在每个接触点中平衡速度、准确性和安全性尤其重要。

《支付失败的实际影响报告》要点：

支付问题导致客户流失：拥有最高级别的STP支付和自动化水平的公司对支付失败和延迟非常敏感，他们预估会因为这些因素而失去大量的客户。例如拥有超过10,000名员工的企业较拥有250-1,000名员工的企业损失较多客户。

自动化令劳动力需求减少：综观全球所有受访地区，报告结果均显示，大规模企业（10,000名以上员工）的平均付款团队规模约为总劳动力的1%。除亚太地区外，由于自动化程度高，银行的付款团队往往比企业小。

效率要素：支付细节的准确性（40%）、支付处理速度（32%）和少量人力（11%）是跨境支付处理的三大重要因素。

来源： 律商联讯风险信息