近日，北京丹擎医药科技有限公司（丹擎医药）宣布完成数千万元Pre-A轮融资，本轮融资由红杉中国和夏尔巴投资共同领投。所融资金主要用于完善公司的药物研发及转化医学平台，推进在研产品管线临床前研发。

丹擎医药利用“合成致死”原理开发“全球首创（FIC）”药物，以满足患者的临床需求并推动医疗创新。自2021年成立以来，该公司已累计融资超亿元，其中天使轮融资由幂方健康基金独家领投。本次完成的Pre-A轮融资资金主要用于完善公司的药物研发及转化医学平台，推进在研产品管线临床前研发。目前，丹擎医药产品管线中前两款“First-in-class”产品预计于2024年进行中美IND申请并陆续进入临床研究阶段。

丹擎医药董事长兼首席执行官周文来博士表示：“感谢红杉资本中国基金和夏尔巴投资的认可，以及老股东幂方健康基金的继续支持。‘合成致死’是肿瘤精准靶向治疗的新兴领域，丹擎将利用自身独特技术优势的靶点发现和验证平台、HDDPTM药物发现平台、以及转化医学平台，加速推进公司自主研发的多项具有国际竞争能力的新靶点药物进入临床研究阶段。我们将继续以国际化的视野，在全球范围内与专业投资机构、产业同行、科研单位广泛展开合作，以期尽早将更有效的产品推向全球市场，使患者获益。”

夏尔巴投资管理合伙人邢丞先生表示：“‘合成致死’是肿瘤领域研究的重要方向，为肿瘤治疗带来新的前沿性机会。丹擎医药依托创始团队在创新药企业多年的研发管理经验以及在‘合成致死’领域的长期积累和深刻理解，自成立以来在公司的平台建设和多个重要管线的开发上取得了关键性的突破，展现了扎实的科学基础和优秀的执行能力。夏尔巴投资非常荣幸参与丹擎医药的早期融资，并期待丹擎医药未来开发出具有国际竞争力的新型抗癌药物，造福全球广大肿瘤患者。”