近日，国际数据公司IDC最新发布的《中国边缘云市场跟踪研究，2022H1》报告显示，2022上半年，中国边缘云市场规模总计30.7亿元人民币，同比增长达到50.8%；其中，边缘公有云服务、边缘专属云服务、边缘云解决方案市场规模分别达到17.1、 4.4和9.2亿元人民币。基于边缘资源的互联网音视频分发、云游戏方案部署、安防监控视频存储与视图计算等是本期的市场核心驱动力。

随着云计算服务市场继续蓬勃发展，中国云计算用户对于云计算的使用方式更加成熟和理性，与业务的结合愈加紧密，正在催生出多样化的非中心云计算应用场景和需求。根据IDC Futurescape相关预测，到2026年，50%中国企业的CIO将要求云和电信合作伙伴提供安全的云到边缘连接解决方案，以保证数据收集的性能和一致性。

IDC认为，边缘云是服务商或用户基于业务需求，将公有云服务或私有云解决方案由少数或单个计算节点（中心节点）向边缘节点自然延伸而形成的服务或解决方案，典型形态包括边缘云服务与边缘云解决方案两类。按照资源的使用方式，边缘云可以划分为边缘公有云服务、边缘专属云服务、用户自建边缘云解决方案等不同模式，以覆盖更多用户、尤其是企业用户的使用需求。公有/专属服务与自建解决方案几种形态赋予了客户灵活使用边缘云的可能性。从资源类型上，覆盖了云服务商/IDC服务商边缘资源、 CDN服务商L1/L2节点资源、运营商MEC资源/城域网机房资源、以及用户自建资源；从使用方式上，包括了多租户共享方式和单一用户独享方式，兼顾经济性与数据资产敏感性；从网络上，覆盖了互联网（包括有线和移动接入）、专网、以及局域网等形态。

在服务商与客户需求的共同推动下，2018年边缘云市场热度逐步提升，2019年主流服务商开始发布、完善产品体系，成为边缘云“元年”，2021和2022年商业化案例数量、规模大幅提升。

当前，边缘云已经切实开始为用户带来诸多便利，为未来探索更多边缘应用场景奠定了基础，但在价值探索方面，仍然需要服务商与客户共同努力，构建更好的边缘协同架构，以实现业务革新；同时，新的业务需求也会驱动边缘云产品与服务不断演进。

在边缘公有云服务市场中，互联网系云服务商、电信运营商、下沉边缘服务商、独立第三方云与CDN服务商等四类服务商已全部进场，并依托自身优势占据市场地位；短期内，四类服务商将维持充分竞争、齐头并进的态势。同时，头部厂商凭借先发优势，在新应用场景需求爆发前仍将维持其领先的市场地位；作为新兴市场，短期内服务商份额存在快速变动的可能，其中，阿里云ENS、百度智能云BEC、移动云EIC、网心科技SEC、天翼云ECX等基础设施产品以及边缘容器等仍然是该市场主要组成部分，但函数计算、视图计算、以及基于边缘云资源的安全服务等同样具备强劲的增长潜力。

在边缘专属云服务市场中，当前市场上产品与服务类型相对单一，主要包括运营商基于MEC边缘计算平台提供的基础设施和平台服务，云服务商提供的专属云即服务如阿里云云盒、华为云IES等，以及部分托管专属云服务商延伸的技术产品；随着应用场景、商业模式的拓展与创新，未来市场仍存在剧烈变化的可能。

在边缘云解决方案市场中，软件和服务商只需要在项目中提供边缘云软件或定制开发服务，对前期专注于边缘平台技术的新兴服务商更加友好；将边缘公有云体系下的平台软件私有化，或基于IoT平台迭代出能够同时覆盖轻重边缘的方案，是该细分中各类技术平台、技术栈的主要演进方式，包括移动云、九州云、天翼云、阿里云、白山云等多种类型的服务商都已经具备相关技术产品或交付能力。

根据最新预测，2021-2026年边缘云市场年均复合增长率达到40%以上，除了基于边缘云资源的传输与分发体系，越来越多边云协同场景的出现、以及传统行业用户对“即服务”模式接收程度的提高，正在持续为市场注入活力。从成本降低到体验提升，再到业务革新，边缘云为用户带来了诸多便利与可能性，越来越多的客户正在构建起中心与边缘协同的分布式IT架构，基于广泛边缘节点资源，重构部分或全部IT功能，实现基于边缘的数据闭环。