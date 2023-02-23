江南汽车正式公布首款车型江南U2的内饰官图。江南U2拥有2521mm的超长轴距，这个数据超越了同级别的零跑T03、哪吒V等热门车型。优秀的轴距加上J-Smart 1.0纯电平台的先天空间优势，再结合出色的模块化布局，营造出不俗的空间表现。

江南U2基于江南汽车J-Smart 1.0纯电平台打造，此前已经开启预售，预售区间为5.88~9.98万元。新车将推出150、300、300 S、400、400 S、400 Pro不同配置共6款车型，配备磷酸铁锂电池，CLTC续航里程分为151km、305km、406km三个版本。

新车内饰同样延续了江南U2的“复古都市美学”设计理念，提供数字蓝&浅灰、深灰&浅灰两种配色选择，其中 “数字蓝&浅灰”配色的灵感源于深海，色调也偏向治愈系，结合整车充满大量蓝色、浅灰软包，营造出温馨的氛围。10.1英寸智能便携PAD占据视觉中心，没有任何按键，十分清爽。

江南U2的车内空间还可不断延展。采光面积高达1.24㎡、可隔绝96%紫外线的无边星空天幕，容积300L的后备厢可轻松收纳多个登机箱之余，放倒第二排座椅后进一步拓展至750L，轻松满足周末郊游、户外露营的置物需求。